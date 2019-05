von Sabine Gems-Thoma

Seit 18. Mai sind die am Rhein gelegenen Freibäder der Gemeinde in Lienheim und Hohentengen wieder geöffnet. Noch kann sich das sonnige Wetter nicht durchsetzen, aber die ersten Badegäste haben bereits die Wassertemperatur getestet. Die Eintrittspreise sind in der aktuellen Badesaison stabil geblieben. Die Schwimmbäder und Campingplätze werden von den bewährten Kräften betreut.

Kreis Waldshut Unterwegs am Hochrhein und im Südschwarzwald: Das müssen Sie bei einer Paddeltour auf dem Rhein beachten Das könnte Sie auch interessieren

Im Freibad im Kernort Hohentengen ist Carola Schreck mit ihrer Familie und einem einspielten Team an Aushilfen für Kiosk- und Campingbetrieb zuständig. Badaufsicht und Schwimmbadtechnik liegen in den Händen von Schwimmmeister Peter Winzenburg. Bei der Aufsicht wird er von Mitgliedern des Schwimmclubs Hohentengen unterstützt.

Waldshut Himmelsliegen: Weitere Perle am Rhein lädt zum Verweilen ein Das könnte Sie auch interessieren

Für Carola Schreck und Reinhold Schreck wird es die letzte Saison sein. Aus gesundheitlichen Gründen ihres Mannes werden sie ihre Tätigkeit nach sechs Jahren aufgeben. „Leider“, bedauert Carola Schreck. „Ich habe es immer gerne gemacht. Wir haben viele nette Menschen kennengelernt. Die Durchgangscamper kamen aus allen Nationen. Aber jetzt geht die Familie vor.“ Das Herbstfest nach Saisonende wird dieses Jahr nicht mehr stattfinden.

Hohentengen a.H. Neuer Wanderroute durch prächtige Rebenlandschaft Das könnte Sie auch interessieren

Die Wassertemperatur liegt bei rund 20 Grad und die ersten Badegäste ließen sich durch das wechselhafte Wetter nicht abhalten. Das Hohentengener Bad ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet (ab 1. Juli ab 9 Uhr), der Kioskbetrieb eine Stunde länger bis 21 Uhr.

Hohentengen Eine Erinnerung an nassere Zeiten ruft das ehemalige Schwimmbad in Hohentengen-Herdern hervor Das könnte Sie auch interessieren

In Lienheim ist Josef Wölfle für Badebetrieb, Kiosk und Campingplatz zuständig. Hier liegt die Wassertemperatur schon bei 22 Grad und wird mit jedem Sonnentag steigen. Die Bad­technik betreut Bauhofleiter Markus Gampp. „Wir haben schon Badebetrieb gehabt, aber es hält sich aufgrund des Wetters noch in Grenzen“, sagt Wölfle und wünscht sich für die neue Saison: „Einen schönen Sommer, keine Badeunfälle und viele Kinder, die sich mit ihrer Familie hier erholen.“ Das Lienheimer Bad ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, der Kiosk Montag bis Freitag von 11 bis 22 Uhr, am Wochenende von 10 bis 22 Uhr.