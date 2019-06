von Sabine Gems-Thoma

Über sehr guten Zuspruch seitens der Bevölkerung freuten sich die Mitglieder des Narrenvereins Lienheim bei den traditionellen Fasnachtsveranstaltungen. Ein Wermutstropfen war die Absage des Rosenmontags-Umzugs wegen stürmischen Wetters. Nicht mehr stattfinden wird das Grümpelturnier, dafür wird die Fasnachtseröffnung am 11. November größer gefeiert.

„Es freut mich wahnsinnig, dass so viele erschienen sind“, begrüßte Vorsitzende Heike Sander im Vereinsraum die Mitglieder. Und sprach ein dickes Lob allen Mitgliedern und Unterstützern aus. „Wenn in Lienheim gefeiert wird, sind die Lienheimer da. Wir haben eine super gut funktionierende Dorfgemeinschaft.“

Die Fasnacht war gut verlaufen. Auch künftig soll die Kinderfasnacht am Schmutzige Dunschtig stattfinden. Da es beim Hemdglunki-Umzug immer weniger Teilnehmer werden, startet er 2020 eine Stunde früher; dafür beginnt der Kindernachmittag eine Stunde später.

„Die Umzugs-Absage am Rosenmontag ist uns nicht leicht gefallen, aber es war die richtige Entscheidung“, so Heike Sander. In der Halle wurde trotzdem bei guter Stimmung gefeiert. Ein gutes Bild gab der Narrenverein bei den auswärtigen Umzügen ab, da fast immer alle mitkamen. Gut geschlagen hatten sich die beiden Teams beim Menschenkicker-Turnier des Musikvereins. Mit dabei waren die Narren beim Dorfputz.

Da die Teilnehmerzahl am Grümpelturnier stetig zurückging hat der Vorstand beschlossen, dass das Turnier nicht mehr stattfindet, dafür die Fasnachtseröffnung in größerem Rahmen ausgerichtet wird. Dieses Jahr findet sie am Sonntag, 10. November, statt. Beim Kleggi-Narrentreffen 2020 in Hohentengen werden die Lienheimer Narren mit einem Stand auf dem Rathausplatz dabei sein. Geplant ist auch wieder ein Ausflug.

Auch dieses Jahr gab es Zuwachs für den Narrenverein. Neu als Aktivmitglieder wurden Simon Krause und Niklas Sander, beide in die Wildsau-Gilde, aufgenommen. Damit sind derzeit alle Masken der Rügihau-Hexen und Wildsau-Gilde belegt.