von Sabine Gems-Thoma

Nachdem bei der Hauptversammlung des Sportclubs Hohentengen Anfang Juni die satzungsgemäße Anzahl anwesender Mitglieder für eine angestrebte Auflösung nicht gegeben war, konnte jetzt im zweiten Anlauf mit einer Zweidrittelmehrheit der Anwesenden die Vereinsauflösung und der endgültige Übergang in den FC Hochrhein Hohentengen-Stetten zum 30. Juni 2019 beschlossen werden.

160 Mitglieder zählte der SC Hohentengen am Ende noch, nachdem bereits die Aktivmannschaften, die Jugendabteilungen und die verschiedenen Sportabteilungen in den vergangenen Jahren seit der Fusion mit dem FC Eintracht Stetten im Jahr 2011 in den neuen Verein FC Hochrhein übergegangen waren.

Laut Satzung war die Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder notwendig, um eine Auflösung zum 30. Juni beschließen zu können. Diese Anzahl wurde bei der ersten Versammlung mit 35 Mitgliedern nicht erreicht, sodass eine zweite Versammlung einberufen werden musste. Jetzt reichte eine Zweidrittelmehrheit der Anwesenden für den Beschluss. 24 Mitglieder waren dieses Mal anwesend. Vorsitzender Christian Burkhard machte deutlich, dass die Vorstandsmitglieder bei einer Nicht-Auflösung nicht mehr für ihre Ämter zur Verfügung stehen würden.

Bei zwei Gegenstimmen sprachen sich 22 Mitglieder für die Auflösung aus. Da damit mehr als die erforderlichen drei Viertel der Mitglieder für die Auflösung und Überführung in den FC Hochrhein gestimmt haben, war die Auflösung zum 30. Juni 2019, ebenso wie bereits beim FC Eintracht Stetten, beschlossene Sache.

Zu Liquidatoren wurden Vorsitzender Christian Burkhard, Stellvertreter Mike Stark und Kassierer Martin Meierhofer einstimmig gewählt. Sie werden noch ein Jahr im Amt sein. Christian Burkhard dankte allen Anwesenden für ihr Kommen. „Ich wünsche mir, dass das Interesse an der Fortführung des Sports in der Gemeinde weiterhin bestehen bleibt“, sagte er.