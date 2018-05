Hohentengen Die Schwimmbäder in der Gemeinde Hohentengen öffnen am Wochenende

Die Schwimmbäder in der Gemeinde Hohentengen öffnen am Wochenende

Der neue Schwimmmeister Peter Winzenburg sucht für Hohentengen noch Unterstützung bei der Badeaufsicht und wünscht sich die Neugründung einer DLRG-Gruppe. Er hat auch neue Ideen: Frühstücks- und Vollmondschwimmen.

Die Sonne macht gerade eine Pause, um dann ab Samstag, 19. Mai, hoffentlich richtig loszulegen. Dann nämlich öffnen die Freibäder in Lienheim und Hohentengen den Badebetrieb. Alles ist bestens vorbereitet. Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Neu ist, dass in Hohentengen Schwimmmeister Peter Winzenburg den Badebetrieb leitet.

Die Gemeinde ist froh, mit Peter Winzenburg (60) aus Stockach einen Nachfolger für den ausgeschiedenen Schwimmmeister Günter Weinberg zu haben. Er bringt reichlich Erfahrung vom Bodensee mit, war unter anderem im Freibad Stockach, in der Bodenseetherme Überlingen und bei der Bädergesellschaft Konstanz tätig. Von seinem Kollegen erfuhr er, dass er aufhört, hat sich das Bad angeschaut und auf die Stelle beworben. „Es ist ein sehr schönes Bad. Jetzt fehlt nur noch das schöne Wetter, dann kann es losgehen“, freut er sich auf die neue Aufgabe und hat schon in der Vorbereitung auf die Saison kräftig angepackt und Becken und Technik auf Vordermann gebracht.

Mitgebracht hat er auch zwei Ideen: „Wir möchten ein Frühstücksschwimmen für Leute, die morgens gerne schwimmen gehen, anbieten.“ Im Juni ist das Bad daher immer montags ab 7 Uhr, im Juli und August montags und donnerstags ab 7 Uhr geöffnet. Anschließend kann im Kiosk gefrühstückt werden, den Carola Schreck mit ihrer Familie und Aushilfskräften weiterhin in bewährter Weise zusammen mit dem Campingplatz betreut. Die zweite Idee ist ein Vollmond-Schwimmen. Am 29. Mai, 28. Juni, 27. Juli und 26. August steht das Bad daher länger für ein gemütliches Schwimmen bei Vollmond und Kerzenschein offen.

Was noch fehlt, ist Unterstützung bei der Badeaufsicht. Wer Interesse hat, kann sich bei der Gemeindeverwaltung melden. „Von Vorteil wäre die Neugründung einer DLRG-Gruppe“, wünscht sich der neue Schwimmmeister.

In Lienheim steht Josef Wölfle in den Startlöchern und freut sich, wenn es wieder losgeht. Unter seiner bewährten Regie stehen Schwimmbadbetrieb, Badeaufsicht, Kiosk und Campingplatz. Dass die Technik funktioniert, dafür sorgt Gemeindebauhofleiter Markus Gampp. „Wir hoffen auf eine sonnige, unfallfreie Saison“, ist sich Josef Wölfle mit seinen Kollegen in Hohentengen einig, die sich wieder auf viele gut gelaunte Badegäste, Kioskbesucher und Camper freuen.