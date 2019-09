von Sabine Gems-Thoma

Noch ist der Kirchturm der Pfarrkirche St. Maria Hohentengen in Gerüste eingehüllt. Doch nicht mehr lange, dann wird er nach einer Komplettsanierung sein neues Gesicht zeigen. Ende Oktober sollen die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen sein. Zum Vorschein kam bei den Arbeiten ein romanischer Torbogen, über dem vor mehr als 1000 Jahren bereits ein Kirchturm errichtet wurde. Er wurde restauriert und wird künftig sichtbar sein.

Noch ist der mehr als 1000 Jahre alte romanische Torbogen, über dem ein erster Turm errichtet wurde, unter Plane und Gerüst des Turmes verhüllt. Die Kalksteine wurden restauriert. Künftig wird er an der Nordseite, wo das ehemalige Totengräberhäuschen stand, zu sehen sein. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Gerhard Bachmann vom gleichnamigen Hohentengener Planungsbüro ist zufrieden mit dem Verlauf der Bauarbeiten, sie liegen im Zeitplan. Im April ging es mit der Einrüstung des 38,5 Meter hohen Turmes los. Die Sanierung der Außenfassade des Turms ist erster Bauabschnitt der Außenrenovierung der Pfarrkirche. Nächstes Jahr soll es mit der Fassadenerneuerung des Kirchenschiffs weitergehen.

Schon bevor es an die Fassade ging, wurde am Turmfuß und Kirchenschiff ein neuer Grundmauerschutz an den Fundamenten mit neuem Entwässerungsschutz erstellt. Zudem wurden die elektrische Hauptverteilung für die Kirche, Friedhofs- und Kirchenbeleuchtung, sowie Teile der Wasseranschlüsse erneuert. Die Epitaphe an der Südseite wurden entfernt. Sie werden, ebenso wie die hölzerne Christusfigur, restauriert.

Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten an der Außensanierung des 38 Meter hohen Kirchturms der Pfarrkirche St. Maria abgeschlossen sein. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Inzwischen ist auch der überdachte Vorbau des Haupteingangs verschwunden, der neu gestaltet wird. Als Ersatz für die ehemalige Wasserentnahmestelle an der Nordseite der Kirche wird ein Brunnen aufgestellt. Nach dem Abbruch des ehemaligen „Totengräberhäuschens“, einem Holzschopf an der Nordseite, kam bei der Entfernung des alten Wandputzes des Turms an dieser Stelle ein gut erhaltener romanischer Torbogen zum Vorschein. Aufgrund verschiedener Gesteinsschichten lässt sich darauf schließen, dass sich über dem Chorbogen ein erster, 18 Meter hoher Turm befunden hat, der später auf die heutige Größe aufgestockt wurde.

„In Rücksprache mit dem Restaurator lässt sich somit zweifellos sagen, dass der untere Teil des Turmes über 1000 Jahre alt ist“, führt Gerhard Bachmann aus. „Er ist gut erhalten. Man kann nur mit Ehrfurcht davor stehen, was damals geschaffen worden ist.“

Die Geschichte der Kirche

Die heutige Kirche wurde 1520 eingeweiht, aber schon weit vorher, so ist der Chronik von Herbert Fuchs zu entnehmen, vermutlich schon in karolingischer Zeit, war an diesem erhöhten Platz eine Kirche gestanden. Inzwischen sind alle sichtbaren Teile aus Kalkstein, der Sakristeieingang und die beiden Giebelkreuze restauriert und die Dachziegel ausgebessert worden. Nach der mühsamen Entfernung des alten Putzes wurde er neu aufgebaut. Die letzte der vier Schichten des mineralischen Kalkputzes wird jetzt aufgetragen, dann wird die Fassade gestrichen und auch das Zifferblatt wird wieder aufgemalt.