13.04.2018 19:00 Sabine Gems-Thoma Hohentengen Die Kindertagesstätte in Hohentengen erhält eine dritte Kleinkindgruppe

Weitere Betreuungsplätze für unter Dreijährige entstehen in der Kindertagesstätte in Hohentengen. Damit werden in der Gemeinde 50 Prozent Bedarfsabdeckung erreicht – das ist einmalig im Landkreis Waldshut.