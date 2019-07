von Sabine Gems-Thoma

Auf ein umfangreiches und erfolgreiches Vereinsjahr blickten die Mitglieder der Hohentengener Guggenmusik Truubehüeter bei der Hauptversammlung zurück. Nach zehn Jahren gab Dirigent Marius Weber den Stab an Désirée Hack weiter. Erfreulich: Es gibt einige Nachwuchsmusiker bei den Truubehütern.

Fünf neue Aktiv-Mitglieder

Vorsitzende Kerstin Weissenberger war sehr zufrieden, nicht nur mit dem Guggenmusiktreffen mit sechs Guggenmusiken im Januar, das organisatorisch sehr gut ablief und zahlreiche Besucher anlockte. Die Truubehüeter konnten sich weiter verstärken: Fünf neue Mitglieder wurden in die Reihen der Aktiven aufgenommen, sieben Neumitglieder sind jetzt in ihr Probejahr gestartet.

Für zehnjährige Mitgliedschaft bei den Hohentengener Truubehüeter wurden Mike Hampe, Lisa Etspüler und Jonas Troll mit einer Urkunde geehrt.

Der bisherige musikalische Leiter Marius Weber übergab nach zehn Jahren den Taktstock an Désirée Hack. In dieser Zeit hatte er 400 Proben geleitet, rund 100 Auftritte dirigiert, 20 Truubehüetern das Spielen eines Instrumentes beigebracht, 15 neue Lieder einstudiert und selbst nur zweimal bei Auftritten gefehlt.

Für den besten Probenbesuch mit 97 Prozent wurde Trompeter Martin Rutschmann ausgezeichnet, bestes Register waren die Hörner. In der Gemeinde waren die Truubehüeter beim Martinsumzug in Hohentengen, am Weihnachtsmarkt, der Eröffnung der Büttenabende sowie beim Wecken, Schülerbefreiung, Umzug und Hexenverbrennung aktiv. Zahlreiche Auftritte wurden an Umzügen und Narrentreffen in der Region absolviert.

Bei den Neuwahlen gab es einige Veränderungen. Vorsitzende bleibt Kerstin Weissenberger, neuer Stellvertreter ist Raphael Vonderach, neue Kassiererin Katrin Gäng, Schriftführerin bleibt Désirée Hack, Beisitzer sind Felix Maier, Lisa Gäng und neu Annika Henkel.

Der Verein: Die Guggenmusik Truubehüeter Hohentengen wurde 1988 gegründet. Geprobt wird während der Saison im eigenen Vereinsheim. Außerhalb der Saison findet jeden letzten Samstag im Monat eine Stammtischprobe statt. Mitmachen kann jeder Interessierte ab 16 Jahren. Das gewünschte Instrument kann bei den Truubehütern erlernt werden. Kontakt per E-Mail (vorstand@guggenmusik-hohentengen.de).