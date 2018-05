Hohentengen Die Günzgener Landwirtschafts-Auszubildende Franziska Merkt melkt besonders effizient und dennoch schonend für die Kühe

Franziska Merkt aus Günzgen geht aus dem DLG-Bundeswettbewerb Melken als Siegerin hervor. Dabei werden Schnelligkeit und Fachkenntnisse geprüft.

Sie zählt zu den besten Nachwuchsmelkern in Deutschland. Franziska Merkt (21) aus Günzgen gewann beim 35. DLG-Bundeswettbewerb Melken am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Echem in Niedersachsen den ersten Platz in der Disziplin Kombi-Melkstand. Derzeit absolviert sie ihre Ausbildung auf dem Landwirtschaftsbetrieb Hupfer in Stetten.

Die Ausbilder-Familie Hupfer gibt den Impuls für die Teilnahme

Die Idee, an dem alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerb teilzunehmen, hatte Christian Hupfer (28), der zusammen mit seinem Vater Armin, beide Landwirtschaftsmeister, und Mutter Mechthild den Milchkuh- und Nachzuchtbetrieb führt. Seit 2006 bildet der Betrieb aus. Franziska Merkt ist der achte Auszubildende. Landwirtin zu werden war ihr großer Wunsch: „Es ist ein sehr vielseitiger Beruf. Ich habe schon immer gerne in der Landwirtschaft geholfen und wollte mein Hobby zum Beruf machen.“

Zweiter Platz im Landeswettbewerb

Der Landeswettbewerb für Melker fand im Landwirtschaftlichen Zentrum in Aulendorf mit 28 Teilnehmern statt. Dort belegte Franziska Merkt Rang zwei. Die ersten drei aus jedem Bundesland nehmen am Bundeswettbewerb teil. Zu dem Wettbewerb ist die 21-Jährige ganz entspannt gegangen: „Ich wollte neue Leute kennenlernen und deren Betriebe, das war eigentlich das Schönste an der ganzen Sache.“

Prüfung in Theorie und Praxis

Beim Melkwettbewerb wird in drei Sparten geprüft. Dabei muss man nicht nur schnell und geschickt melken, alle Arbeitsschritte korrekt ausführen und ein gutes Zeitmanagement im Melkstand zeigen. In der Theorieprüfung sind Fachkenntnisse aus allen Gebieten der Milcherzeugung und Agrarwirtschaft gefordert. Und in einem Milchzelltest muss die Eutergesundheit beurteilt werden. „Das fand ich am schwierigsten“, sagt Franziska Merkt.

12,5 Minuten zum Melken von zwölf Kühen

Beim Melktest im Wettbewerb mussten zwölf Kühe gemolken werden. 12,5 Minuten hat die Günzgenererin dafür gebraucht; der Langsamste lag bei 20, der Schnellste bei zehn Minuten. War sie aufgeregt? „Das ging. Ich hab' mir irgendwann gesagt, ich melke so, wie ich es kann und mir keinen Kopf mehr gemacht.“ Aufregender war die Preisverleihung. Allmählich wurde klar: Sie lag ganz vorne unter den Teilnehmern. „Sieger zu sein, war zuerst gar nicht realistisch für mich. Ich hab' schon ein bisschen länger gebraucht, bis ich es geglaubt habe“, sagt Franziska Merkt und lacht strahlend.

Beim nächsten Mal als Testmelkerin dabei

Neben Urkunde und Medaille winkt als Preis unter anderem ein Abenteuerurlaub. Beim Mannschaftswettbewerb der Bundesländer wurde sie mit ihrem Team Zweiter hinter Bayern, ganz knapp hinter dem Erstplatzierten. Beim nächsten Wettbewerb in zwei Jahren ist sie wieder dabei, dann allerdings als Testmelkerin für die neuen Kandidaten, zusammen mit Gesamtsieger Alexander Gerbe aus Nordrhein-Westfalen, denn man kann nur einmal teilnehmen. „Wir sind stolz auf unsere Auszubildenden, sie zeigen immer gute Leistungen“, ist auch Christian Hupfer mehr als zufrieden.