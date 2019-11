von Sabine Gems-Thoma

Der Forstwirtschaftsplan 2020 ist mit vielen Unsicherheiten behaftet, doch eines steht fest: Es wird mit 105.400 Euro Minus deutliche Verluste geben. Geplant ist ein Einschlag von 1230 Festmetern, es kann jedoch zwangsweise deutlich mehr werden. Aufgrund des Käferbefalls mussten in diesem Jahr bereits 9000 Festmeter eingeschlagen werden und ein Ende ist nicht abzusehen.

Wer derzeit durch den Wald wandert, der wird keine Freude daran haben können. Es geht vorbei an großen Holzlagern, die schon geraume Zeit für den Abtransport bereitstehen, und kahlen Waldflächen. Das Waldbild hat sich stark verändert.

Lottstetten Die Gemeinde Lottstetten arbeitet mit dem Pflanzen von Bäumen und Sträuchern aktiv gegen den Klimawandel Das könnte Sie auch interessieren

Der im Forsteinrichtungsplan für zehn Jahre festgelegte nachhaltige jährliche Holzeinschlag von 2356 Festmetern wurde bereits 2018 mit 5200 Festmetern deutlich überschritten, dieses Jahr sind es mit bislang 9000 Festmetern fast noch einmal so viel, informierte Förster Michael Albrecht im Gemeinderat. Und prognostiziert in einem Gespräch vor Ort: „Wenn der Käfer sich weiterhin so ausbreitet, wird es im schlimmsten Fall in ein bis zwei Jahren keine Fichten mehr im Hohentengener Wald geben.“ Er gehört zu den besonders betroffenen Regionen. 26 Prozent der Gemeindewaldfläche sind Fichten.

Viele Unwägbarkeiten prägen den Forstwirtschaftsplan 2020: Wieviel Käferholz wird anfallen? Ist das Holz überhaupt noch vermarktbar? Und wenn ja, zu welchem Preis? Wird es Fördermittel geben? Wie viel Hektar müssen neu angepflanzt werden? Gibt es überhaupt genügend Jungpflanzen?

Nach Identifikation der befallenen Bäume, der Organisation der Baumfällarbeiten, von Holzverkauf und Abtransport ist bereits so schnell wie möglich wieder aufgeforstet worden. Über sieben Hektar werden es in diesem Jahr sein, 10.000 Pflanzen müssen gesetzt werden.

Küssaberg Waldverkauf nach China und Korea: Küssaberger Forstwirtschaft sucht neue Absatzmöglichkeiten für Holz Das könnte Sie auch interessieren

Albrecht hat eine lange Liste zukünftig geeigneter heimischer Baumarten und interessanter Alternativbaumarten zusammengestellt, darunter sind bei den Laubbäumen Nussarten, Esskastanie, Spitzahorn und Vogelkirsche, bei den Nadelbäumen Douglasie, Hybridlärche, Kiefer als Beimischung. Auch die Nordmannstanne sei interessant und der Tulpenbaum. Da wo Naturverjüngung stattfindet, sieht er auch Fichte, Tanne und Buche geeignet, mit Beimischung anderer Sorten.

Auf einem Teil der aufzuforstenden Fläche des Hohentengener Gemeindewaldes wurde der ursprünglich in Amerika beheimatete Tulpenbaum gepflanzt, der sich sehr gut entwickelt hat. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Eines steht fest: „Der Wald wird bunter und vielfältiger werden. Und es wird Mischwälder anstelle von Monokulturen geben“, so Revierleiter Michael Albrecht, der auch künftig den Gemeindewald betreut und Ansprechpartner für Privatwaldbesitzer ist. Ein Gewinn aus der Waldwirtschaft sei in den nächsten Jahrzehnten nicht zu erwarten.