Hohentengen Die Feuerwehr Hohentengen rückt im vergangenen Jahr 18 Mal aus

Ein Lehrgang zum Thema Flugzeugabsturz steht den Kameraden der Feuerwehr Hohentengen bevor. Das neue Fahrzeug soll im kommenden Jahr ausgeliefert werden.

Die Gesamtfeuerwehr Hohentengen verzeichnete im vergangenen Jahr 18 Einsätze. Darüber berichtete Gesamtkommandant Markus Gampp bei der Hauptversammlung. Der größte Einsatz war demnach ein mittlerer Brand in Herdern im vergangenen Mai. Ebenfalls gefordert waren die Kameraden bei einem Flächenbrand in der Bergschür und einem Fahrzeugbrand in der Nähe von Lienheim in Richtung Reckingen. Hinzu kamen zehn technische Hilfeleistungen und mehrere Fehlalarme.

Feuerwehr bildet sich stetig fort

Die Kommandanten der Ortsteile und Gesamtkommandant Markus Gampp berichteten von weiteren Aktivitäten. So wurde zum Beispiel an einem Atemschutzlehrgang im Schweizer Andelfingen teilgenommen. Noch in diesem Jahr wolle man auf Einladung der Feuerwehr Dettighofen gemeinsamen mit weiteren Wehren an einem großen Lehrgang zum Thema Flugzeugabsturz teilnehmen. Bereits für das kommende Jahr erwartet die Feuerwehr Hohentengen die Auslieferung ihres neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10.

Zwei Kameraden erhalten das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden Harald Sterk aus Lienheim und Günter Ottich aus Hohentengen mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt. Bürgermeister Martin Benz verlieh beiden den zusätzlichen Titel "Mister Zuverlässig", denn, so Benz, "auf Euch beide ist in Euren eigenen Bereichen ausnahmslos Verlass." Er dankte der Feuerwehr für ihren Einsatz und besonders auch für die vielen Stunden, die an Bürokratie anfallen und in keinem der Berichte verzeichnet werden.

Beförderungen für Kameraden

Zum Hauptfeuerwehrmann befördert wurde Markus Scheuble aus Lienheim und zu Oberfeuerwehrmännern Martin Stelter und Felix Maier, beide aus Hohentengen. Zum neuen Seniorenvertreter wählten die Kameraden einstimmig Sepp Wölfle aus Lienheim. Kreisbrandmeisterstellvertreter Bernhard Loll berichtete über den bald schon einsatzfähigen Digitalfunk. Die Gesamtfeuerwehr Hohentengen hat derzeit 97 aktive Feuerwehrleute, davon acht Frauen. Die Jugendabteilung hat 17 Mitglieder, die Altersabteilung 18.