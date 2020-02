von Thomas Güntert

Die Hohentenger Nachbargemeinde Wasterkingen (CH) wird mit Wil und Hüntwangen vorerst keine Fusion eingehen. Die Einzel­initiative bezüglich der Ausarbeitung eines Zusammenschlussvertrags für eine mögliche Zusammenlegung der drei unteren Rafzerfeldgemeinden wurde von den Grenzgemeinden Wil mit 295 zu 290 und Wasterkingen mit 142 zu 139 Stimmen knapp angenommen. Hüntwangen lehnte die Initiative hingegen mit 311 zu 129 Stimmen und einem Stimmenanteil von 70 Prozent deutlich ab.

Die Gemeinderäte vom unteren Rafzerfeld werden die bestehende Zusammenarbeit unter Einbezug der beiden Großgemeinden Rafz und Eglisau weiterführen. Eine Fusion im Rafzerfeld steht nicht mehr im Fokus, wird langfristig aber auch nicht ausgeschlossen. Der Wasterkinger Gemeindepräsident Peter Zuberbühler sieht in der offenen Diskussion, die im Vorfeld geführt wurde, einen Fingerzeig, in welche Richtung es gehen könnte.

„Die Initiative ist durch das Nein von Hüntwangen gestorben, ich bin gespannt, wie sich Hüntwangen künftig verhalten wird und welche Auswirkungen sich daraus ergeben“, sagte Urs Rüegg, Gemeindepräsident von Wil. Sein Hüntwangener Amtskollege Matthias Hauser wirkte erleichtert und befürchtet keine negativen Auswirkungen, da die Gemeinderäte aller drei Gemeinden das Fusionsbegehren im Vorfeld ablehnten.

Nach der Abstimmung trafen sich die Initianten und Behörden der drei unteren Rafzerfeldgemeinden auf Einladung der Gemeinde Wasterkingen. Vorn, von links: die Gemeindepräsidenten Urs Rüegg, Peter Zuberbühler und Matthias Hauser stoßen auch ohne Fusion auf den Ausbau der Zusammenarbeit an. | Bild: privat

Hauser merkte an, dass die Strategie der unteren Rafzerfeldgemeinden vorsieht, vor einer möglichen Fusion die Aufgabengebiete zusammenzulegen. „Wenn wir jetzt unser eigenes Süppchen gekocht hätten, hätte das den ganzen Prozess unterbrochen“, sagte Hauser. Dass die beiden anderen Gemeinden für die Initiative gestimmt haben, führt Hauser darauf zurück, dass das Initiativkommitee Versprechungen gemacht habe, die sich in Wil und Wasterkingen besser verfangen hätten. Der SVP Kantonsrat merkte an, dass Wasterkingen die kleinste Gemeinde sei und einige wohl aus der Not heraus für die Initiative gestimmt hätten, weil größere Investitionen anstehen. „Wir bedauern, dass es nicht ganz gereicht hat, akzeptieren jedoch den Volksentscheid“, sagte Ernst Kraft, Leiter des Initiativkommitees. Das Scheitern führt er auf massive Stimmungsmache von SVP Kantonsrat Matthias Hauser zurück.