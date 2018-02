Hohentengen Der ehemalige Unternehmer Wilhem Roth feiert 80. Geburtstag

Wilhem Roth, Gründer des Lienheimer Gipsergeschäfts Roga, ist 80 Jahre alt.

Der ehemalige Lienheimer Gründer des Gipsergeschäfts Roga, Wilhem Roth, feierte seinen 80. Geburtstag. Seinen Lebensabend verbringt der Jubilar in Höchenschwand, die Geburtstagsfeier fand in Strittberg im Gasthaus „Adler“ statt. Aus der Ehe mit seiner Ehefrau Rosmarie gingen eine Tochter und zwei Söhne hervor. Tochter Elvira Roth-Kabus lebt in Teningen im Landkreis Emmendingen; sie ist verheiratet und hat zwei Töchter. Mit seiner Ehefrau lebt Sohn Jürgen in Lienheim. Ebenfalls in Lienheim verheiratet ist Sohn Lothar, der eine Tochter und einen Sohn hat. Die Ehefrau von Wilhelm Roth ist jedoch im Jahr 2009 gestorben.

Wilhelm Roth gründete sein Gipsergeschäft, das heute von seinem Sohn Jürgen erfolgreich weitergeführt wird. Die etwas später gegründete Firma Roga Therm in Weiach wird von Roths zweitem Sohn Lothar ebenso erfolgreich weitergeführt. Wilhelm Roth war ein erfolgreicher und angesehener Unternehmer und bei seinen Mitarbeitern, Architekten und Kunden beliebt. Auch im Berufsalltag war er immer zu einem Späßchen aufgelegt. Auch als Handorgelspieler war der Jubilar über die Lienheimer Grenzen hinaus bekannt. Bei der Geburtstagsfeier brachte Andreas Scheuble die Gäste mit seinem originellen und lustigen Vortrag über das Leben des Jubilars zum Lachen.