Hohentengen-Bergöschingen Der Schützenverein Bergöschingen freut sich über sportlichen Erfolg

Der Schützenverein Bergöschingen stellt seinen Kleinkaliberstand fertig. Einige Mitglieder erreichen gute Platzierungen bei Wettbewerben.

Auf ein erfolgreiches sportliches Jahr blickten die Mitglieder des Schützenvereins Bergöschingen zurück. Fast fertiggestellt ist der neue Kleinkaliberstand. An Palmsonntag und Karfreitag laden die Schützen wieder ins Schützenhaus zum Ostereierschießen ein, das sich großer Beliebtheit erfreut. Ein kleines Gastspiel gab Georg Kaplan, Sänger an der Oper Zürich und seit einem Jahr Mitglied im Schützenverein, zum Auftakt der Hauptversammlung mit drei eindrucksvollen Liedvorträgen und erhielt viel Beifall dafür.

Rückblickend auf das Vereinsjahr freute sich Oberschützenmeister Bernd Merkt besonders über „ein super Sportjahr“, mit sieben Kreismeistern, sechs Vizemeistern und vier dritten Plätzen sowie zwei ersten und einem zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Bergöschinger Schützen nahmen an den Landesmeisterschaften und mit Lothar Ortlieb an den Deutschen Meisterschaften teil. Eine hohe Auszeichnung gab es beim Landesschützentag für den ehemaligen Oberschützenmeister Hermann Stoll. Diesjähriger Schützenkönig wurde Werner Rutschmann.

Besonders gut angenommen wurde das Ostereierschießen. Auch mit der Teilnahme am Brezelschießen war Bernd Merkt zufrieden. Auch wurden wieder viele Gastgruppen betreut. Etliche Arbeitsstunden wurden in die Erneuerung des Kleinkaliberstands und den Anbau einer Pergola investiert. Die Umzäunung der KK-Anlage steht noch aus. Die erheblichen Kosten dafür brachten ein Minus in die Kasse, berichtete Bernhard Oberst. Der Schützenverein hat 86 Mitglieder, vier weniger als im Vorjahr.

Sportwart Joachim Menden zeichnete die Besten des Jahrestrainings aus: mit dem Luftgewehr war es Andrea Rutschmann, mit der Luftpistole Lothar Ortlieb und mit dem Luftgewehr freistehend Jens Litterer. Am meisten trainiert hatten Joachim Kern, Joachim Menden und Lothar Ortlieb. Süße Medaillen gab es für die Vereinsmeister.

Die Grüße der Gemeinde übermittelte Bürgermeisterstellvertreter Bert Kelz. Bei den Teilneuwahlen wurden Werner Rutschmann, Rainer Rutschmann, Joachim Kern und Lothar Ortlieb als Beisitzer, Andrea Rutschmann und Gerhard Maier als Kassenprüfer bestätigt.

Kreisschützenmeister Bernd Schweizer dankte für die gut organisierte Ausrichtung des Kreisjugend-Rundenwettkampfs durch den Bergöschinger Schützenverein. Von den Jugendwettkämpfen in Tiengen berichtete er von beachtlichen Ergebnissen der Bergöschinger Nachwuchsschützen.