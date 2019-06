von Sabine Gems-Thoma

Ein einziger Tagesordnungspunkt bestimmte die Hauptversammlung des SC Hohentengen: die Auflösung des Vereins zum 30. Juni 2019 und der endgültige Übergang in den FC Hochrhein Hohentengen-Stetten. Dafür benötigt es gemäß Statuten die Anwesenheit der Hälfte der noch verbliebenen 160 Mitglieder, was jedoch an diesem Abend nicht gegeben war. Eine zweite Mitgliederversammlung wird notwendig, die mit Dreiviertel-Mehrheit der Anwesenden die Auflösung beschließen kann. Der Termin wurde auf Freitag, 28. Juni, festgelegt.

35 Mitglieder waren gekommen, 26 davon stimmberechtigt. Seit Gründung des FC Hochrhein im Mai 2011 aus den Stammvereinen SC Hohentengen und FC Eintracht Stetten sind die Jugendabteilungen und Aktiven und seit letztem Jahr die Gymnastik-, Ski- und Volleyballgruppen des SC Hohentengen in den neuen Verein übergegangen. Bislang bestehen noch drei Vorstandschaften, wobei es immer schwieriger wurde, die Positionen zu besetzen. Nachdem die Vereine bereits jahrelang im Jugend- und Frauenfußballbereich in Spielgemeinschaften agieren, kam es schließlich zum Zusammenschluss im neuen Verein.

„Die Auflösung des SC Hohentengen hat etwas Trauriges, aber auch etwas Gutes für die Zukunft des Fußballs in der Gemeinde“, ist Vorsitzender Christian Burkhard überzeugt. Über die Auflösung informierte Stellvertreter Mike Stark. Mitglieder des Sportclub sind noch die AH-Abteilung und Passivmitglieder, insgesamt 160. Deutlich wurde, dass mit der Auflösung des Vereins Emotionen verbunden sind und nicht alle, vor allem langjährige Mitglieder, damit einverstanden sind.

„Ich denke, es ist allen klar, um was es geht: Den Fußball in der Gemeinde weiter aufrecht zu erhalten“, machte Christian Burkhard in der Sitzung deutlich. Sollte die Auflösung keine Zustimmung finden, wird der gesamte Vorstand zurücktreten und es muss ein neuer Vorstand gefunden werden. Die Mitglieder des FC Eintracht Stetten hatten am Vortag die Auflösung ihres Vereins einstimmig beschlossen.

Der Verein: Die Gründung des SC Hohentengen geht auf das Jahr 1928 zurück. Damals wurde der Verein von Pfarrvikar Josef Buchholz als DJK (Deutsche Jugendkraft) gegründet, jedoch später durch die Nationalsozialisten zerschlagen. 1938 erfolgte eine Neugründung als HSV (Hohentengener Sport Verein). Während der Kriegsjahre kam der Spielbetrieb zum Erliegen. 1947 erfolgte die Neugründung als SC Hohentengen.