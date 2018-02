Hohentengen-Lienheim Der Musikverein Lienheim ist im Dorfleben äußerst aktiv

Große Freude herrscht beim Musikverein Lienheim über die Aufnahme von drei jungen Musikern in die Reihen der Aktiven.

Ein aktives Jahr liegt hinter dem Musikverein Lienheim. Mit vielen Aktivitäten haben sie das Dorfleben bereichert und sich auch auswärts bei Konzerten präsentiert. Keine Probleme gab es mit der Wahl des neuen Vorstands: Ale Amtsinhaber wurden bestätigt. Vorsitzende bleibt Sabrina Bernauer, ihr Stellvertreter Klaus Sutter, Kassierer Lothar Bernauer, Schriftführerin Maria Scheuble-Tröndle, Protokollführerin Kathrin Brenninger, Kassenrevisoren Meinrad Sutter und Friedhelm Zimmer, Materialwart Nico Kaiser, Notenwartin Leonie Kaiser und Jugendsprecherin Ronja Kutt.

Ein erfreulicher Tagesordnungspunkt war die Verkündung, dass mit Robin Hilfinger (Trompete), Vivien Scheuble (Saxofon) und Angela Voigt (Saxofon) drei neue Mitglieder in das Orchester aufgenommen wurden.

Jedes Jahr startet das Vereinsjahr für die Musiker mit den Fasnachtsaktivitäten. Vom Schmutzigen Donnerstag bis zum Fasnachtsfeuer sind die Lienheimer Musiker dabei, um für die richtige Note zu sorgen. Kirchliche und weltliche Anlässe werden umrahmt. Schon obligatorisch ist ein Platzkonzert beim Schwimmbad, beim Volksradfahren spielten die Musiker auf und auswärts haben sie sich beim Bezirksmusikfest in Lottstetten, beim Dorffest in Ühlingen und beim Weinfest in Hohentengen präsentiert. Großen Arbeitseinsatz erfordert immer das dreitägige Dorffest im Juni. Mit Ausflug und gemütlichen Hocks kam auch die Kameradschaft unter den Mitgliedern nicht zu kurz.

Die Kasse schloss mit einem Plus ab. „Die beiden Höhepunkte unseres Vereinsjahres waren sicherlich unser Kirchenkonzert im April und unser Adventskonzert“, resümierte die Vorsitzende Sabrina Bernauer die gute Resonanz. Insgesamt traten die 36 Aktiven des Musikvereins 20 Mal auf. 50 Proben wurden unter der Leitung von Paul Maurer absolviert, der durchschnittliche Probenbesuch lag bei 81 Prozent. Nie gefehlt hatte Steffen Guhl. Acht Zöglinge sind derzeit in Ausbildung. 90 Passivmitglieder unterstützen den Verein.

Dass der Musikverein eine wichtige Größe im Dorfleben ist, zeigten auch die Grußworte von Kirchenchor, Narrenverein, Radsportverein, Kirchenbauverein und Pfarrgemeinderat. Bürgermeister Martin Benz gratulierte zum Ergebnis der Neuwahlen und freute sich, dass der Musikverein mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren viele junge Aktive in seinen Reihen hat.