Hohentengen Der Musikverein Hohentengen geht zusammen mit der Musikgesellschaft Kaiserstuhl neue Konzertwege

Die Spielgemeinschaft Musikverein Hohentengen-Musikgesellschaft Kaiserstuhl gibt am 18. März ein Familienkonzert im Baggermuseum Ebianum in Fisibach.

Neue Wege will die Spielgemeinschaft Musikverein Hohentengen-Musikgesellschaft Kaiserstuhl gehen. Statt des traditionellen Palmsonntagskonzerts in Hohentengen wird es dieses Jahr am 18. März ein Familienkonzert im Baggermuseum Ebianum in Fisibach geben, zusammen mit Schul- und Projektchören beidseits des Rheins. Im Juni ist ein Kirchenkonzert in Hohentengen geplant.

Viele Aktivitäten standen im Terminkalender der Aktiven, da als deutsch-schweizerische Spielgemeinschaft auch Termine in der Schweiz wahrgenommen werden. So gab es zweimal ein Jahreskonzert. Mit dabei waren die Musiker unter anderem beim Kantonalen Schwingfest in Weiach, beim Chorfestival, am Schweizer Nationalfeiertag in Kaiserstuhl und beim Dorf- und Weihnachtsmarkt in Fisibach. Präsenz zeigten sie in der Gemeinde als Mitveranstalter des Weinfestes, gestalteten kirchliche und weltliche Anlässe, unter anderem den Seniorennachmittag mit, spielten beim Handwerkervesper des Sportclubs, beim Dorffest in Lienheim, beim Hemdglunki-Umzug und gaben ein Platzkonzert, wie früher unter den Kastanien beim „Hartenstein“. Mit dabei war die Spielgemeinschaft beim Bezirksmusikfest in Lottstetten.

Früh begonnen haben die Musiker der Spielgemeinschaft die Planung für das Familienkonzert am Sonntag, 18. März, um 15 Uhr in Fisibach unter der Leitung von Manuel Wagner, berichtete Matthias Maier vom Vorstand. „Damit möchten wir auch junge Familien, Kinder und Jugendliche ansprechen und für Blasmusik interessieren.“ Am 10. Juni lädt die Spielgemeinschaft zum Kirchenkonzert zusammen mit einem Chor in Hohentengen ein. Mitmachen und sich einer Bewertung stellen, wird sich die Spielgemeinschaft beim Kantonalen Musikfest mit 130 Vereinen in Laufenburg/Schweiz.

„Wir entwickeln uns musikalisch stetig weiter in Bezug auf Klangbild, Musikalität und Tiefe“, lobte Dirigent Manuel Wagner, der seit drei Jahren Dirigent der Spielgemeinschaft ist, seine Musiker. 46 Proben und 23 Auftritte wurden im vergangenen Vereinsjahr absolviert, der Probenbesuch lag bei 79 Prozent. Immer in der Probe, ohne zu fehlen, waren Frank Maier und Karin Peterhans. Nur einmal gefehlt hatte bei Proben und Auftritten Willi Maier. Als neues Mitglied wurde Albert Demuth aufgenommen. Im Hinblick auf das in drei Wochen anstehende Familienkonzert freut sich Dirigent Manuel Wagner, dass man einen Weg gefunden hat, Neues anzugehen, mit Chor, besonderen Stücken, an einem besonderen Ort, um auch neue Leute an die Musik heranzuführen. „Wir freuen uns auf einen spannenden Auftritt“, fiebern Vorsitzender, Dirigent und Musiker dem 18. März entgegen.