von Sabine Gems-Thoma

Ein Start nach Maß: zur Eröffnung des 32. Hohentengener Weinfestes strahlte die Sonne. Das herrliche Wetter lockte am Samstag viele Hundert gut gelaunte Festgäste auf den Rathausplatz in Hohentengen, um den Spätsommertag bei viel Musik, Speisen und Weinen vom Engelhof zu genießen. Am Sonntag stand dann allerdings Regen auf dem Programm.

Fröhlich: Über Sonnenschein zur Eröffnung des 32. Hohentengener Weinfestes freuten sich (von links) vom Weinfestkomitee Fabian Stärk, Anne Thoma und Martin Burkhard mit Pius und Georg Netzhammer vom Weingut Engelhof sowie Bürgermeister Martin Benz. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Im Namen der Gemeinde, des Gemeinderats und der veranstaltenden Vereine Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl und FC Hochrhein, hieß Schirmherr Bürgermeister Martin Benz alle Gäste willkommen. „Ich danke allen, die mit viel Einsatz, Liebe zum Detail unser Hohentengener Weinfest mit seinen attraktiven Angeboten realisieren und seine besondere Atmosphäre schaffen“, ging ein besonderer Dank an die Organisatoren und die vielen Helfer sowie die Anwohner für ihre Geduld und ihr Verständnis, wenn es mitunter hoch hergeht. „Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, drin zu wohnen“, forderte er mit den Worten von Churchill zum Probieren und Genießen auf.

Mit flottem Programm von Polka bis Pop unterhielten die Musiker des Musikvereins Geißlingen und sorgten für gute Stimmung auf dem Rathausplatz. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Und das taten die vielen Hundert Festgäste, die nach und nach das Festareal bevölkerten. Für gute Laune sorgte mit flottem Unterhaltungsprogramm von Polka bis Pop, Gesangseinlagen und vielen Soli der Musikverein Geißlingen.

Beliebt: Sameday Records mit Daniele Cuviello, Patrick Huber und Severin Ebner kamen bei ihrem ersten Auftritt in Hohentengen sehr gut an. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Richtig voll war der Rathausplatz am späten Abend beim Auftritt von Sameday Records aus Wehr, die sich nach ihrer Deutschlandtour freuten, wieder in ihrer Gegend zu spielen: Drei Musiker mit sparsamer Instrumentierung und tollen Stimmen. Mit ihren eigenen Liedern, Cover-Versionen bekannter Popsongs und dem richtigen Gefühl fürs Musikmachen begeisterten sie.

Regen? Gefeiert wird trotzdem. Unter dem Dach konnten die Weinfestfreunde trotz naß-kaltem Wetter die vielen Spezialitäten genießen und in geselliger Runde plaudern. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Am Morgen dann allerdings: Regen und merklich kühlere Temperaturen. Der gut besuchte Festgottesdienst fand in der Kirche statt und die Spielstraße des Kindergartens fiel „ins Wasser“. Vom Bungee-Trampolinspringen ließen sich die jungen Weinfestgäste indes nicht abhalten.

Und auch die vielen erwachsenen Weinfestfreunde aus der Umgebung hielten dem Ereignis die Treue und belegten die Plätze unter dem Dach zum Mittagessen. Nicht fehlen durfte der Weinfest-Dauerbrenner, das Schwarzwald Quintett.

Weinfest – da ist was los. Kleine und große Gäste genossen am Samstag das herrliche Spätsommerwetter unter freiem Himmel. | Bild: Sabine Gems-Thoma

„Der Samstag lief sehr gut, erst halb drei begann es zu regnen. Der Sonntag ist allerdings ein Stück weit ins Wasser gefallen. Schön ist, dass trotzdem die Mittagstische gut besetzt waren. Aber zum Flanieren war es zu kühl und nass. Organisatorisch lief es sehr gut, da alle gut mitgeholfen und sich eingesetzt haben“, zog Martin Burkhard vom dieses Jahr federführendem FC Hochrhein eine positive Bilanz.