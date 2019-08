von Sabine Gems-Thoma

Auf dem Weingut Engelhof sind die Sommerarbeiten größtenteils abgeschlossen, jetzt erhalten die Trauben ihre Reife. Die Hauptlese wird ab Mitte September sein. Zuvor aber gilt es, zu feiern: Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, findet rund um den Rathausplatz das 32. Hohentengener Weinfest statt. Es ist Anziehungspunkt, um Bekannte zu treffen, Kulinarisches aus der Region zu genießen und sich musikalisch vielfältig unterhalten zu lassen. Live zu hören ist am Samstagabend die Band Sameday Records aus Wehr.

Seit Januar treffen sich die Mitglieder des Weinfestkomitees von der Spielgemeinschaft Musikverein Hohentengen-Musikgesellschaft Kaiserstuhl und dem FC Hochrhein Hohentengen-Stetten, um organisatorisch alles vorzubereiten. Dazu gehört auch ein Treffen auf dem Weingut Engelhof, um die Weine zu probieren und festzulegen, welche es im Ausschank geben wird.

Andrea Netzhammer vom Engelhof freut sich, dass die Trauben dieses Jahr überaus gesund sind und hofft auf eine gute Reife. Die Voraussetzungen dazu sind geschaffen, die frühen Sorten Regent und Cabernet Mitos zeigen schon eine leichte Färbung. Derzeit wird bei den Spätburgundertrauben auf einer selektierten Fläche ein Traubenschnitt ausgeführt, um die Qualität nochmals zu steigern. An beiden Weinfesttagen ist Gelegenheit, auf dem Engelhof unter fachkundiger Führung mehr über Weinan- und -ausbau zu erfahren.

Eröffnung des Weinfestes auf dem Rathausplatz ist am Samstag, 7. September, um 16 Uhr durch den Schirmherrn Bürgermeister Martin Benz. Das Nachmittagskonzert gestaltet der Musikverein Geißlingen. Ab 21 Uhr spielt die Band Sameday Records. Die drei Musiker aus der Region haben sich mit ihrem authentischen Acoustic Sound deutschlandweit einen Namen gemacht und dürften mit ihrer intensiven Spielfreude ein besonderer Höhepunkt des Weinfestes werden.

Der Sonntag beginnt um 10.15 Uhr mit einem Festgottesdienst, anschließend spielt der Musikverein Dillendorf zum Frühschoppenkonzert auf. Das Original Schwarzwald Quintett unterhält dann ab 14.30 Uhr die Besucher.

Für die kleinen Weinfestgäste gibt es ein Kinderkarussell, Süßigkeiten- und Eisstand. Am Sonntag ist die beliebte Spielstraße der Kindertagesstätte Hohentengen aufgebaut. Eine neue Attraktion ist das Bungee-Trampolin-Springen aus luftiger Höhe, das nicht nur für die jungen Gäste den Adrenalinspiegel hoch treiben kann.

Die Festwirtschaften warten mit einer breiten Palette an Spezialitäten auf, die Weinbrunnen laden zum Probieren ein. Außer einem Weizenbierstand gibt es auch das in Günzgen frisch gebraute Brosianer Craftbeer. Die Cocktailbar wird am Sonntag zur Kaffeestube mit Torten und Kuchen der Landfrauen.