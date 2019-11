von Sabine Gems-Thoma

Das Herbstkonzert ist der musikalische Höhepunkt in der Konzerttätigkeit des Musikvereins Stetten-Bergöschingen. Am Samstag, 23. November, um 20 Uhr, und am Sonntag, 24. November, um 16.30 Uhr, hebt Rainer Hack wieder den Taktstock in der Mehrzweckhalle Hohentengen und führt die 59 Musiker durch das abwechslungsreiche Konzert in der Mehrzweckhalle Hohentengen, dass wie immer mit einer Überraschung aufwartet.

Hohentengen „Mega gut", so bilanziert Tanja Burkhard-Wehrle, Vorsitzende des Musikvereins Stetten-Bergöschingen, das Bezirksmusikfest

Im Probelokal geht es zu, wie im Taubenschlag, bis alle 59 Musiker eingetroffen und parat sind. Dann heißt es: Konzentration. Der Feinschliff steht in den letzten Proben an, knifflige Stellen werden besonders intensiv geprobt. Seit Ende August trifft sich das Orchester zweimal die Woche, dazu kommen die Registerproben. Was erwartet die Zuschauer an den beiden Konzertabenden in diesem Jahr? „Ein breites Spektrum der Blasmusik, vom traditionellen Marsch und Polka bis zu Musicalmelodien, Rock und Pop“, verrät Dirigent Rainer Hack. „Die Unterhaltung soll im Vordergrund stehen.“

„Wir hoffen, dass für jeden etwas dabei ist, was er gerne hört und freuen uns schon sehr auf das Konzert“, ist Vorsitzende Tanja Burkhard-Wehrle gespannt, ob die Zuhörer auch dieses Mal wieder die Halle zweimal füllen werden. Bei der Bewirtung unterstützt der FC Hochrhein. Hallenöffnung ist eine Stunde vor Konzertbeginn. Am Samstag ist nach dem Konzert die Bar geöffnet. Ab Gruppen von sechs Personen können bis Mittwoch, 20. November, Plätze reserviert werden (Telefon 07742/44 24, E-Mail: platz@mvstb.de).