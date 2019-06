von Sabine Gems-Thoma

„Poetry & Musik“ – unter diesem Titel präsentierten die Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl unter der Leitung von Manuel Wagner und das Hohentengener Kunststoff Ensemble einen kurzweiligen und überaus unterhaltsam literarisch-musikalischen Abend, der bestens beim Publikum ankam. Lang anhaltender Beifall und rhythmische Zugabeaufforderungen zeigten: Das neue Format hat den knapp 200 Zuhörern Spaß gemacht.

An diesem warmen Sommerabend war vielleicht manchem mehr nach einem gemütlichen Hock im Freien. Dennoch kamen rund 200 Zuhörer in die Mehrzweckhalle und waren neugierig, was geboten wird. Ideengeber zu diesem Abend war Orchestermitglied Paul Etspüler. Mit „Jubilance“ ging es zunächst feierlich-festlich los.

Moderation: Matthias Maier, Vorsitzender des Musikvereins Hohentengen, führte in den Abend ein und gab gleich selbst seine Dichtkunst zum Besten. | Bild: Sabine Gems-Thoma

„Wir haben einmal mehr ein neues Konzept geschaffen, Blasmusik zu erleben“, begrüßte Vorsitzender Matthias Maier und lieferte nicht nur erhellendes zum Thema Poetry Slam, sondern stieg mit seinen Beobachtungen zu „Teenager-Mädchen“ gleich selbst ein in die moderne Dichtkunst, die den Poeten jeglichen sprachlichen Raum für ihre kurzen Darbietungen lässt.

Ob einfühlsam und gefühlvoll oder rhythmisch-mitreißend und temporeich: Das 40-köpfige Blasorchester der Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaierstuhl bot ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Konzert, bei dem es auch für die Soloparts viel Beifall gab, so wie für Trompeter Frank Maier (Mitte). | Bild: Sabine Gems-Thoma

So vielfältig wie die sprachlichen Vorträge, war auch die musikalische Stückauswahl: „Choregraphy“, verschiedenen Tanzstilen gewidmet, verspielt und wuchtig die Filmmusik aus „How To Train Your Dragon“, die wunderbar in Musik umgesetzte abenteuerliche Reise aus „Gullivers Reisen“ und ein Medley von Kultsongs der 1980er Jahre, zum Mitswingen und -singen.

Kabarett: Sprache im Wandel, ob das alles so gut ist? Roger Stelter vom Kunststoff Ensemble nahm gekonnt Rechtschreibreform und Gendersprache aufs Korn. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Letzteres Stück war der Aufhänger zum Vortrag von Pacco Rabl, der gekonnt die verschiedenen Liedtexte in eine neue Liebesgeschichte verpackte und zum temporeichen und mitreißenden Medley überleitete. Roger Harrer inszenierte frei nach Wilhelm Busch „Die Drachen“, Bernd Feser sinnierte über die Jugend von damals und heute, Moritz Stelter sprach augenzwinkernd über das, was Poetry-Slam ist und das Verbindende von Dichtkunst und Musik. Scharfzüngig nahm Roger Stelter den Wandel der deutschen Sprache aufs Korn. Ob Rechtschreibreform oder geschlechtsneutrale Gendersprache, er hatte die Lacher auf seiner Seite und ermunterte die „musikspielenden Leute“ zum „Police Academy March“ – denn Musik, die macht doch alle gleich.

Sie konnten zufrieden sein: Der erste „Poetry & Musik“-Konzertabend kam gut an, die Akteure der Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl und des Kunststoff Ensembles freuten sich. Vorn, von links: Vorsitzender des Musikvereins und Poet Matthias Maier, Dirigent Manuel Wagner, die Poeten Roger Stelter, Moritz Stelter, Bernd Feser, Roger Harrer und Pacco Rabl vom Kunststoff Ensemble. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Nach kurzweiligen eineinhalb Stunden dankte das Publikum mit lang anhaltendem Schlussapplaus und die Spielgemeinschaft gab, nochmals unter Volldampf, zwei Zugaben. „Super war‘s“, „Toll, mal was anderes“, war vielfach zu hören. Der Abend jedenfalls machte Lust auf mehr.

