von Sabine Gems-Thoma

Auf ein aktives Jahr blickten die Mitglieder der BUND-Ortsgruppe Hohentengen in ihrer Hauptversammlung in Stetten zurück. Sehr guten Anklang fand die Hochstamm-Obstbaumaktion, bei der Privatpersonen günstig junge Obstbäume kaufen und pflanzen können. Dies mit dem Ziel, dass diese für die Natur wertvollen Bäume auch in Zukunft erhalten bleiben.

Pflege der Streuobstwiesen

Auch in diesem Herbst findet die Aktion wieder statt. Mit dem Angebot von Baumschnittkursen, der Pflanzung von Hochstammbäumen, der Baumverkaufsaktion sowie dem Mosten und Verkauf von Apfelsaft von den hiesigen Streuobstwiesen setzen sich die Mitglieder des BUND nachhaltig für den Erhalt und die Pflege der Hochstammbäume und Streuobstwiesen ein.

Die Baumschnittkurse der BUND-Ortsgruppe Hohentengen sind bei den Baumbesitzern im Ort beliebt. Sie werden regelmäßig gut besucht, wie dieser Kurs beim Unteren Juckenhof. | Bild: Johanna Ensinger

Für zehn Euro haben Privatleute die Möglichkeit, Obstbäume verschiedener Sorten zu kaufen. Unterstützt wird die Aktion, bei der im vergangenen Jahr 126 Bäume über die Ortsgruppe bestellt wurden, durch einen Rabatt des Gartenbaubetriebes Manz und die Bezuschussung durch die Gemeinde. Die diesjährige Bestellaktion läuft bis zum kommenden Montag, 4. November.

Produktion und Verkauf von Apfelsaft

Aber auch selbst pflanzen die Naturschützer jedes Jahr eine Reihe von Bäumen. Der Apfelsaft kann im Handel erworben oder am Stand auf dem Weihnachtsmarkt probiert und gekauft werden.

Dieses Jahr wird die Ortsgruppe an ihrem Stand erstmals einen Apfelsecco anbieten. Guten Anklang fanden der Vortrag über Ökopunktekonten, ein Filmabend über Plastikmüll und eine Exkursion zum Chly Rhy/Schweiz.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Aufgreifen möchte die Gruppe in einem Vortragsabend in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekt Christian Burkhard das Thema Schottergärten und Alternativen dazu sowie das Thema Wildgehölze und deren Pflege. Anbieten wird die Gruppe wieder eine Kräuterwanderung.

Erfolgreicher Kampf gegen Knöterich

In Sachen Knöterich-Bestand informierte Alexander Stillner, dass durch die getroffenen Maßnahmen die Population zurückgegangen sei, aber auch immer wieder neue Felder gemeldet werden.

Hohentengen a.H. Übung mit vielen Herausforderungen Das könnte Sie auch interessieren

Zum Artenschutz-Volksbegehren „Rettet die Bienen“ führte Vorsitzende Johanna Ensinger aus, dass aufgrund des Dialoges mit der Landesregierung die Sammlung von Unterschriften ruhe. „Wir wollen bis Mitte Dezember sehen, wie es sich entwickelt und entscheiden dann, ob wir Unterschriften sammeln.“ Am 13. November finde zu dem Thema eine Regionalversammlung des BUND in Bad Säckingen statt, informierte Ulrike Gabrin.

Reibungslose Vorstandswahlen

Keine Probleme gab es bei den anstehenden Wahlen, alle wurden einstimmig in ihren Vorstandsämtern bestätig. Vorsitzende bleibt Johanna Ensinger, Stellvertreterin Liesa Sutter, Schriftführer Alexander Stillner, Kassiererin Martina Bihler, Beisitzerin Ulrike Gabrin, Kassenprüfer Andreas Meier und Christian Maier.

Der Verein

Die BUND-Ortsgruppe Hohentengen ist Teil des Regionalverbands Hochrhein. Der Umwelt- und Naturschutzverein setzt sich besonders für den Erhalt und die Pflege von Streuobstwiesen ein. Vorsitzende ist Johanna Ensinger aus Bergöschingen, Telefon 07742/92 60 00 35. Kontakt auch über Ulrike Gabrin, Telefon 07742 /914 73.