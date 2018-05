Hohentengen Das Fischbüfett des Angelsportvereins Hohentengen bietet für jeden Geschmack etwas

Der Angelsportverein Hohentengen bewirtet 340 Gäste mit Fisch und Beilagen in vielen Variationen. Der geänderte Termin bewährt sich laut Vorsitzendem Stephan Burger.

Auf ausgesprochen große Resonanz stieß das große Fischessen, veranstaltet vom Angelsportverein Hohentengen. Für die 340 Gäste blieben kaum Wünsche offen, Fisch in allen Variationen kam auf den Tisch. Und es gab zahlreiche Komplimente für die Küchenchefs, die Organisatoren und Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgten.

Zum dritten Mal luden die Angelsportfreunde zum Fischbüfett in die Halle ein, erstmals am Gründonnerstagabend. „Das war ein guter Termin, wir sind sehr zufrieden und haben gemerkt, abends wird mehr gegessen und getrunken als mittags“, freut sich der Vorsitzende des Angelsportvereins, Stephan Burger, über die gute Resonanz. Bereits am Sonntag vorher waren alle Plätze ausgebucht.

Gefragt, was es denn so gibt, nahm die Aufzählung von Andreas Piberhofer, Chefkoch und zusammen mit Peter Gutt verantwortlich für die Küche, kaum noch ein Ende: Angefangen vom reichhaltigen Salatbüfett über feine Fischvorspeisen mit Lachs in allen Variationen, Forelle, Sushi, Heringshappen, Crevettencocktail und vielem mehr bis hin zu den warmen Fischgerichten, pur, im Gemüsebett, süßsauer oder orientalisch, paniert, gebraten, gedünstet, dazu verschiedene Beilagen. Es war unmöglich, alle feinen Speisen zu probieren, auch wenn man unter dem Motto „All you can eat“ durchaus die Möglichkeit dazu hatte. Für den Geschmack von Kindern gab es Nudeln mit dreierlei Soßen. Auf Vorbestellung konnte auch Zander in Bierteig für den anderen Tag mit nach Hause genommen werden.

Dass trotz großem Ansturm gleich nach Eröffnung des Büfetts alle zügig ihre Teller füllen konnten und immer Nachschub da war, dafür sorgten die rund 25 Helfer, die im Einsatz waren. Von der Planung über den Einkauf und die Vorbereitung aller Speisen bis zur Durchführung ist dafür ein enormer Aufwand zu stemmen. Der hatte sich aber rundum gelohnt: Das Fischessen war wieder ein voller Erfolg und eine rundum gelungene Sache.