Hohentengen a.H. vor 2 Stunden

Das Bürgernetzwerk Hohentengen will das Miteinander in der Gemeinde fördern

In Hohentengen hat sich sich das Bürgernetzwerk gegründet. Der Verein will das Miteinander der Generationen fördern und sich vor allem dafür einsetzen, dass ältere Mitbürger noch lange in ihrem gewohnten Umfeld leben können. Wie der Verein das umsetzen will, erfahren Sie hier.