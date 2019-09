von Rolf Sprenger

„Liebe Stettener“ – mit dieser Begrüßung hat Martin Benz die jüngste Gemeinderatssitzung in Hohentengen eröffnet. Die zahlreich zur Sitzung erschienenen Bürger kamen hauptsächlich aus dem Ortsteil, um für ihr Bürgerhaus zu werben. Sie wurden nicht enttäuscht. Der Gemeinderat hat sein einstimmiges Einverständnis für die Ausarbeitung des Baugesuchs gegeben. Zuvor hatte Gerhard Bachmann vom Planungsbüro Bachmann einen ersten Entwurf für den Neubau präsentiert. „Die Bausubstanz der alten Schule ist in einem sehr schlechten Zustand“, eröffnete Gerhard Bachmann seinen Vortrag, „nach eingehender Prüfung empfehlen wir, uns auf einen Neubau zu konzentrieren.“

Für die notwendige Entkernung würden Kosten in Höhe von circa 530 000 Euro anfallen. Nachteil bei dieser Variante wäre aber, dass man durch die Aufteilung der vorhandenen Räume nicht wirklich auf die Anforderungen eingehen könnte. Lediglich der Keller könnte als Pelletslager genutzt werden. Der Neubau mit einer Nutzfläche von 179 Quadratmetern würde sich auf circa 600 000 Euro belaufen. Die Barrierefreiheit und das Einfügen des bestehenden Kinderspielplatzes in ein Gesamtkonzept wäre ein weiterer Vorteil.

Die Nutzung

Ideen für das Bürgerhaus gibt es reichlich. „Das Licht wird jeden Abend brennen“, sagte ein Bürger, aus dem Verein Dorfgemeinschaft Stetten. In erster Linie soll es als Begegnungsstätte für alle Generationen dienen. Landfrauen, Jagdhornbläser und die Kirchengemeinschaft sollen hier ein neues Zuhause finden. Weiterhin sind Veranstaltungen und Kurse für Yoga, Männerturnen und ein Bastel-Workshop geplant.

Im Plan befindet sich der Neubau des Sozialen Projekts Pfarrwiese. Architekt und Gemeinderatsmitglied Peter Schanz gab einen Einblick über den aktuellen Stand der Arbeiten. „Trotz der unerwarteten Schwierigkeiten beim Aushub, sind wir noch im Kostenrahmen“, sagte Schanz. Die Vergabe der Elektroarbeiten und sanitären Installationen wurde einstimmig beschlossen. Die Grundsteinlegung soll am 11. Oktober erfolgen.

Weltstar kommt nach Hohentengen

Eine besondere Überraschung hatte Bürgermeister Martin Benz zum Abschluss der Sitzung parat. Durch private Kontakte konnte der weltberühmte Pianist Fazil Say für eine Darbietung in Hohentengen gewonnen werden. Das Konzert findet am 8. November um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Hohentengen statt.