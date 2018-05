Hohentengen a.H. Darum nistet die seltene Vogelart Wiedehopf gerne in Bergöschingen

Die seltene Vogelart Wiedehopf wurde in Bergöschingen gesichtet. Der gefährdete Vogel nistet gerne in hochstämmigen Obstbäumen. Die vom BUND Hohentengen gepflegten Streuobstwiesen bieten für ihn ideale Bedingungen

Im kleinen Dorf Bergöschingen kennt jeder jeden. Da fällt ein Gast schnell auf, zumal, wenn er nur äußerst selten zu sehen ist und sich auffällig „kleidet“. Naturschützerin Ulrike Gabrin hatte das Glück, einen Wiedehopf beobachten zu können.

Er steht auf der roten Liste der gefährdeten Arten und liebt, wie der ebenfalls seltene und in Bergöschingen auftauchende Wendehals, Streuobstwiesen, die hier noch zu finden sind.

Ulrike Gabrin (43) lebt seit 18 Jahren in Bergöschingen und kam durch ihren Mann Tierarzt Wolfgang Gabrin in das etwas abgelegene, von viel Natur umgebene kleinste Dorf der Gemeinde Hohentengen. Die Gemeinderätin arbeitet als Hebamme in Bülach und ist im SPD-Ortsverein und der BUND-Ortsgruppe engagiert.

Die Liebe zur Natur und das Bewusstsein, sich für sie einsetzen zu müssen, gab ihr das Elternhaus mit. „Für uns gab es keinen Sonntag ohne Exkursion. Der Kaiserstuhl, wo wir häufig waren, ist heute ein klassisches Wiedehopfland, damals allerdings noch nicht.“

Den Wiedehopf hat sie in Südfrankreich und Spanien kennengelernt, wo die Art häufig ist. Und da er mit seinem orange-bräunlichen Federkleid mit kontrastreicher, schwarz-weißer Bänderung der Schwingen und des Schwanzes, der aufrichtbaren Federhaube und dem langen, gebogenen Schnabel sehr auffällig ist, auch nicht vergessen. Seine Nahrung, am liebsten Maulwurfsgrillen, findet er am Boden.

2012 ist er ihr erstmals in Bergöschingen begegnet, was zum Anbringen von speziellen Nistkästen führte. „Sie sind leider nie vom Wiedehopf bezogen worden“, bedauert sie. Am liebsten nistet er in geeigneten Bruthöhlen, etwa von hochstämmigen alten Obstbäumen. Und auch ein anderer gefährdeter Vogel braucht den Lebensraum der Streuobstwiese, der Wendehals.

Der 16 Zentimeter große Spechtvogel ist durch seine rindenfarbige Tarnzeichnung fast nicht zu sehen, aber gut zu hören. „Wiedehopf und Wendehals sind für mich ein Zeichen, dass die Natur hier noch weitgehend intakt ist. Und das soll auch so bleiben“, freut sich Ulrike Gabrin über deren Vorkommen.

Seit der Gründung vor fünf Jahren sind der Erhalt und die Förderung der Hochstammbäume und Streuobstwiesen mit ihrem vielfältigen Ökosystem ein Schwerpunktthema der BUND-Ortsgruppe, die dabei von der Gemeinde unterstützt wird. 40 Bäume, auch von Privatleuten, werden jährlich gesetzt, die Ortsgruppe bietet Schnittkurse an und übernimmt die Koordination der Schnittprämie des Landes.

In der „Streuobstbörse“ mit Klettgau und Küssaberg, kommen Streuobstwiesen- oder Grundstücksbesitzer mit an der Pflege Interessierten zusammen. Mit Kindern wird gemostet, um das Bewusstsein für das heimische Produkt schon früh zu wecken.

Und der heimische von der Mosterei Ebner gepresste Apfelsaft „Apfel pur“ findet auch bei großen Leuten guten Absatz. So kann jeder etwas für den Erhalt des Lebensraumes tun. Im Herbst wird es wieder eine Sammelbestellung für Hochstammbäume geben (Kontakt per E-Mail ulligabrin@gmx.de oder Telefon 07742/914 73).

Bedrohte Arten