von sk

Dort war um 8.15 Uhr ein Trio in einem Campingbus kontrolliert worden. Dabei habe sich der Verdacht ergeben, dass der 36-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss steht. In seiner Unterhose sowie in den Socken eines Mitfahrers wurde jeweils Amphetamin im Grammbereich gefunden. Ein entsprechender Drogentest fiel beim Fahrer positiv aus. Die Drogen wurden beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden.