von Sabine Gems-Thoma

Zehn CDU-Kandidaten bewerben sich um einen Sitz im Kreistag. In Hohentengen fand die Nominierung des CDU-Kreisverbandes Waldshut zur Aufstellung der Bewerber im Wahlkreis 5 zur Kreistagswahl am 26. Mai statt. Im vollbesetzten Vereinsheim des Sportclub Hohentengen begrüßte Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner auch Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller aus Rheinfelden. Derzeit ist die CDU mit 19 Sitzen stärkste Fraktion im Kreistag.

„Es geht bei der Kommunalwahl um etwas, was unseren Markenkern ausmacht. In der Kommunalwahl geht es um die Realität konkret vor Ort“, machte Schreiner die Bedeutung der Kreistagswahl deutlich. „Wir als Kreisräte wollen unsere Vorstellungen einbringen, wie wir in Zukunft hier leben wollen.“ Kurz sprach er die Themen Spitäler Hochrhein, Elektrifizierung der Hochrheinbahn, Hochrheinautobahn, Flugverkehrsbelastungen und Atommüllendlager an. Nicht jeder der zur Wahl antrete, werde auch gewählt. Er habe daher großen Respekt vor jedem, der mitmache und dankte allen, die sich zur Wahl stellen. „Wir sind gut aufgestellt“, so Schreiner.

Bislang sind im Kreistag aus dem Wahlkreis 5 die Bürgermeister Martin Benz, Jürgen Link und Manfred Weber vertreten. Alle drei kandidieren erneut. Einhellige Zustimmung gab es zur alphabetisch aufgestellten Liste mit insgesamt zehn Kandidaten, davon eine Frau. Aus Dettighofen kandidiert Lioba Bernhard, verheiratet, zwei Kinder, Dorfhelferin und in der Verwaltung der Sozialstation tätig.

Aus Hohentengen kandidieren Martin Benz, verheiratet, drei Kinder, seit 1991 Bürgermeister in Hohentengen, seit 1994 Kreisrat und Elmar Maier, Bauingenieur, verheiratet, zwei Kinder. Aus Jestetten kandidieren Lothar Altenburger, verheiratet, zwei Kinder, im Rechnungswesen der Volksbank Jestetten tätig und Andreas Merk, Leiter des Rechnungsamtes Klettgau.

Aus Küssaberg kandidiert David Stein, verheiratet, fünf Kinder, Diplomvolkswirt. Aus Klettgau kandidieren Dieter Hartmann, ein Sohn, Unternehmer im Brandschutz- und Tortechnikbereich, Ozan Topcuogullari, parteilos, seit 2017 Bürgermeister in Klettgau und Manfred Weber, verheiratet, zwei Kinder, seit 2013 Bürgermeister in Küssaberg und Kreisrat seit 2014. Aus Lottstetten kandidiert Jürgen Link, seit 1995 Bürgermeister der Gemeinde Lottstetten.