Hohentengen-Lienheim Büttenreden und lustige Einfälle begeistern beim Bunten Abend in Lienheim

Die Lienheimer Narren liefern die gelungene Darbietung einer Multimedia-Show ab. Filmklassiker werden damit parodiert.

Ihren Bunten Abend veranstalteten die Lienheimer Narren in der Halle in Lienheim. Zu Beginn heizten die 41 Musiker der Saustallfäger aus Lienheim die volle Halle ein. Als „Ansagerinnen und Pausenfüller“ klärten Alice Hass und Bettina Ebner gekonnt die Gäste auf, was denn nun als nächstes an die Reihe kam. Als erste durften die jüngsten im Bunde (Mira Zipfel, Jorinde Fleck, Kira Härtel, Julie Kaiser, Milena Mayer, Eleni Cristou und Katharina Maier) ihr Können mit einem Gardetanz unter Beweis stellen.

Andreas Gampp versuchte verzweifelt, die Feuerwehr anzurufen, weil es bei seinem Nachbarn brannte, kam aber nicht so recht durch, weil er es mit einem Computer zu tun hatte, der ihm immer wieder Alternativvorschläge machte, wie er den Brand zu melden hätte. Unterstützt wurde er von Manuela Gampp und Melanie Matt.

Die Wild Boys (Maik Morath, Janne Hass, Marco Hildebrand und Marco Thoma) überzeugten anschließend mit, wie soll man es sagen? Einem Sockenmaskentanz. Pfarrer Markus-Maria Gut ließ es sich nicht nehmen, auch eine Büttenrede zu halten und informierte die Gäste über die Gepflogenheiten bei einem Zahnarzt. Ob AOK-Patient oder privat, wie wird man behandelt?

Der Hexennachwuchs (Marco Morath, Petros und Eleni Cristou sowie Noemi Roth) demonstrierten, wie in einer Schule eine Lehrerin sich über einen intelligenten Schüler beschwert, der einfach alles zu wissen scheint. Sie und der Rektor der Schule stellten diesem Schüler ein paar Fragen. Die des Rektors waren als normal anzusehen, die der Lehrerin waren zweideutig zu verstehen.

Nach einer kurzen Pause führten Johanna Scheuble, Lisa Stark, Lisa Sutter, Lilly Ebner und Katharina Stark einen gut einstudierten Flamingo-Tanz auf. Friedhelm Zimmer kam in seiner Eigenschaft als Aldi-Kunde und berichtete eindrucksvoll von einer älteren Dame an der Kasse vor ihm, die erst sämtliches Kleingeld im Portemonnaie sucht, dann aber mit einer EC-Karte zahlt.

Eine begeisternde Multimedia-Show von Thomas Maier, Pascal und Karl-Heinz Sigg sowie Willi Zimmer mit Szenen aus „König der Löwen“, „E. T.“ und vielem anderen bis hin zum Film „Titanic“ brachten den Saal zum Kochen.

Als Aushilfsmesnerin und rechte Hand des Pfarrers präsentierte sich anschließend Natascha Etspüler, die so manches Geheimnis aus dem Kirchenleben preisgab. Den krönenden Abschluss bildete dann noch der Narrenverein Lienheim (Simone Sutter, Alexandra Morath, Heike Sander, Doris Schupp und Bettina Ebner) mit einer Darbietung über Seniorinnen mit Rollator, die aber noch ziemlich fit waren. Am Ende wurde dann noch jedem Teilnehmer ein Präsent überreicht.