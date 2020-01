von Sabine Gems-Thoma

Viele Beifall gab es für die Ausführungen des Bürgermeisters auch beim Bürgergespräch im Ortsteil Günzgen. Zeigen sie doch, es geht viel in der Gemeinde. Und: Günzgen ist gewachsen. Mit 228 Einwohnern sind es 15 Bürger mehr als im Vorjahr.

Der Ortsteil Günzgen ist um 15 Einwohner gewachsen. Zum Bürgergespräch im Dorfhaus kamen 32 Interessierte und brachten ihre Anliegen vor. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Finanzen

Dass bei allen Projekten auch die Finanzierbarkeit stimmen muss, machte Martin Benz gleich zu Anfang seines Vortrags deutlich. Gestalten und Aufgaben bewältigen auch unter schlechter werdenden Rahmenbedingungen, darin läge die Kunst. Mit 600.000 Euro weniger müsse man dieses Jahr auskommen.

Kreisumlage

„Das tut weh, weil sich dieser Saldo bei wirtschaftlich sehr starken Jahren ergibt. Hauptursache liegt in einer in absurde Höhen steigenden Kreisumlage„, so Benz. Saniere sich der Kreis auf Kosten der Gemeinden, wäre die solide Haushaltspolitik der Gemeinde in Gefahr.

LED-Lampen

Nach einem Test mit geeigneten Leuchtkörpern soll im Ortsteil Günzgen demnächst die Umrüstung auf LED-Leuchten abgeschlossen werden. Repariert wurden aktuell einige defekte Leuchten.

Zollabfertigung

Keine Verbesserung gab es in Sachen Wendemanöver von einfahrenden Lastwagen, die an der Zollstelle mangels Abfertigungsmöglichkeit umkehren müssen. Ein Hinweisschild auf diese „Sackgasse“ bei der Abzweigung in das Gewerbegebiet Hohentengen soll zur Verbesserung beitragen, so Benz.

Tempomessungen

Jedes Jahr wieder wird das zu schnelle Fahren im Ort moniert. Hier werde das neue Verkehrszählungs- und Geschwindigkeitsmessgerät in Einsatz kommen, versprach Benz.

Radweg

Franz Schäuble fragte nach in Sachen Trassenverlauf des Radweges von Hohentengen nach Stetten. Er wird, von Hohentengen aus gesehen, rechter Hand an der Straße gebaut.

Oberflächenwasser

Probleme mit Oberflächenwasser in der Schaffhauserstraße sprach Dirk Schäuble an. Dies sei bekannt und werde mit den Straßenbauamt besprochen.

Kiosk und Campingplatz

Manfred Grohmann wollte wissen, ob es schon neue Kiosk- und Campingplatzbetreiber für das Schwimmbad Hohentengen gäbe. Zwei Bewerbungen lägen aktuell vor, demnächst werde darüber im Gemeinderat entschieden.

Danksagung

Roland Blatter, der sich nach zehn Jahren aus dem Gemeinderat verabschiedet hatte, nutzte die Gelegenheit, Feuerwehrleuten und Landfrauen für die Pflege des Dorfhauses zu danken, Bürgermeister und Hauptamtsleiterin für die Erfüllung der Günzgener Anliegen und wünschte seinen Nachfolgern Heiko Zimmermann und Matthias Bachmann viel Erfolg als neue Gemeinderäte.