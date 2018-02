Hohentengen a.H. Bürgergespräch in Lienheim zeigt gute Resonanz

Rund 60 Bürger waren bei der Auftaktveranstaltung zum Bürgergespräch in Lienheim. Großes Interesse bestand vor allem an Baufragen. Auch die Schäden bei letztem Hochwasser waren ein Thema.

Die Auftaktveranstaltung der diesjährigen Bürgergespräche in Lienheim fand eine gute Resonanz. Rund 60 Bürger waren gekommen, um sich über die Gemeindepolitik zu informieren, Fragen zu stellen und Anregungen mitzugeben. Dabei interessierte die Lienheimer besonders die Entwicklung in Sachen Baugebiet.

„Was hat uns bewegt, was haben wir 2017 getan, um die Gemeinde lebens- und liebenswert zu gestalten, was haben wir in diesem Jahr vor, um uns weiterzuentwickeln?“ Darüber gab Bürgermeister Martin Benz einen Überblick und machte deutlich: in der Gemeinde geht überaus viel. Auch dank der Unterstützung vieler Ehrenamtlicher.

In Lienheim wurde unter anderem das Gewerbegebiet erschlossen. Die Grundstücke sollen dieses Jahr vermarktet werden. Investiert wurde in die Neuanlage eines Baumurnengrabfeldes und Wegerneuerung auf dem Lienheimer Friedhof. Für den Bestattungswald ist die Umsetzung 2018 angedacht. Im Rahmen der Sanierung der Hochbehälter wird in Lienheim begonnen. Ewald Sigg monierte, dass in Lienheim die Ausweisung von Baugebieten vernachlässigt worden sei.

Martin Benz erläuterte, dass es für das geplante Neubaugebiet „Untere Lenggen“ im Westen von Lienheim äußerst schwierig sei, die Grundstücke zu erwerben. Hier sei man seit zwei Jahren intensiv dran. „Wir müssen die Grundstücke bekommen, und das ist andernorts manchmal einfacher.“

Angesprochen wurden die Schäden beim letzten Hochwasser, besonders im Bereich Rosengrabenweg. Hier werde 2018 Abhilfe geschaffen, versprach der Bürgermeister. Auch der verschmutzten Straßennamensschilder wird man sich annehmen.

Auf Hinweis von Veronika Wagner soll bei der nächsten Verkehrsschau über Maßnahmen zur Einhaltung der Tempobeschränkung in der Wiedenstraße gesprochen werden. Angesichts vieler Falschparker überlege die Gemeinde die Einstellung eines weiteren Gemeindevollzugsbeamten. Ob es eine Festhütte braucht und wo sie stehen könnte, darüber wird der Gemeinderat noch diskutieren. Für das große und beharrliche Engagement des Bürgermeisters sprach Gemeinderätin Rosi Drayer namens der Lienheimer Gemeinderäte herzlichen Dank aus, unterstützt vom Beifall der Bürger. In Lienheim wohnen derzeit 810 Bürger, fünf weniger als im Vorjahr. Acht Geburten standen sieben Sterbefälle gegenüber.