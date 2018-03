Hohentengen a.H. Bürger in Stetten gründen Dorfgemeinschaft

56 Bürger waren bei der Gründungsversammlung der neuen "Dorfgemeinschaft Stetten". Alexander Hupfer wurde für zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Der Verein will laut Satzung die "Tradition, Kultur, Dorfentwicklung, Gesellschafts- und Gemeinwesen" im Ort fördern.

Zum 31. März stellt die Feuerwehr-Abteilung Stetten ihren Dienst ein. In Sachen Dorfgemeinschaft und Kameradschaftspflege soll jedoch nicht Schluss sein. Und so war die Idee zur Gründung einer "Dorfgemeinschaft Stetten" geboren. Von der Resonanz auf die Versammlung zur Vereinsgründung mit 56 Interessierten waren die Initiatoren mehr als positiv überrascht.

Viele Jahre hatte sich die Feuerwehr auch in die Dorfgemeinschaft eingebracht, organisierten Veranstaltungen und schuf Treffpunkte für die Dorfbewohner. Den Entschluss zur Auflösung der Feuerwehrabteilung haben sich die elf Mitglieder nicht leicht gemacht. "Und wir haben uns gesagt, wir wollen etwas Neues machen, um für die Dorfgemeinschaft und das kameradschaftliche Zusammensein etwas zu tun", führt Robin Hack aus. Neue Mitglieder wollte man gewinnen, Neubürger in die Dorfgemeinschaft integrieren, das Dorfleben wieder lebendig machen und sich in Planung und Verwaltung des künftigen Bürgerhauses einbringen.

Übervoll wurde der Versammlungsraum im ehemaligen Stettener Schulhaus. 56 Stettener waren der Einladung zur Gründungsversammlung des Vereins "Dorfgemeinschaft Stetten" gefolgt, 334 Einwohner hat das Dorf. Viel Vorarbeit war von den Feuerwehrlern bereits geleistet worden. "Zweck des Vereins ist die Förderung der Dorfgemeinschaft im Ortsteil Stetten. Er unterstützt Tradition, Kultur, Dorfentwicklung, Gesellschafts- und Gemeinwesen", heißt es in der Satzung.

Einstimmig wurden für zwei Jahre Alexander Hupfer zum Vorsitzenden, Robin Hack zum Stellvertreter, Felix Spitznagel zum Kassierer, Andrea Meier zur Schriftführerin, Jan Kraut zum Festwirt, Beate Stark und Bernhard Morath zu Beisitzern, Sonja Kelz und Christian Hupfer zu Kassenprüfern gewählt. Der Jahresbeitrag beträgt für die bereits 42 Mitglieder 25 Euro.

Erster Treff ist am 9. April, dann immer am ersten Montag im Monat. Am Montag, 26. März, 20 Uhr, ist Bürgerbeteiligungsabend im Stettener Schulhaus in Sachen Bürgerhaus.