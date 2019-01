von Sabine Gems-Thoma

Zu einem Großbrand in Hohentengen musste am Samstagabend gegen 17.25 Uhr die Feuerwehr ausrücken. In der Hauptstraße in der Ortsmitte war ein Feuer im Erdgeschoss eines Wohngebäudes ausgebrochen. Bis nachts um 1 Uhr waren 75 Einsatzkräfte auch umliegender Feuerwehren, 30 Kräfte des DRK, das THW und die Polizei bei den Löscharbeiten im Einsatz. Das Gebäude brannte völlig aus, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Ein Bild der Verwüstung bot sich am Sonntagmorgen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK waren bereits wieder mit Absperrarbeiten beschäftigt. Bürgermeister Martin Benz, der am Abend ebenfalls unmittelbar vor Ort war, und Gesamtkommandant Markus Gampp zeigten sich erleichtert, dass keine Personen zu Schaden kamen.

Vier Wohnungen sind in dem Gebäude untergebracht, eine davon leerstehend, sechs Personen bewohnten das Haus. Eine Person war zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Die fünf Personen hatten das Gebäude bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte verlassen können und wurden versorgt, vier wurden vorsorglich in zwei Krankenhäuser gebracht.

Nach der Alarmierung gegen 17.25 Uhr waren die Hohentengener und Lienheimer Wehren innerhalb von wenigen Minuten vor Ort, dann auch die Wehren der anderen Ortsteile. Aufgrund des Brandfortschrittes wurden auch die Nachbarwehren alarmiert.

"Aus dem Erdgeschoss hat es gequalmt. Zunächst sah es so aus, als hätte man den Brand schnell im Griff. Dann schoss eine Flamme durch das Gebäude und setzte es vollständig in Brand", so der Bürgermeister.

Die Wehren aus Klettgau und Jestetten rückten mit ihren Drehleitern an, ebenso im Einsatz war die Führungsgruppe Ost mit Kräften aus dem Klettgau, Jestetten, Lottstetten, Lauchringen und zehn Kräfte des THW. 30 Rot-Kreuz-Kräfte mit zwei Notärzten, zwei Streifenwagen mit vier Polizisten und Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger waren ebenfalls vor Ort.

Noch bis spät in die Nacht war die Rauchentwicklung weithin sichtbar. Mit 400 000 Litern Wasser wurde gelöscht.

Schwierig war die Situation aufgrund der Holzbauweise und der verwinkelten Treppenanlagen. Zudem mussten die nur wenige Meter entfernten umliegenden Nachbarhäuser gesichert werden. Deren Bewohner wurden vorsorglich evakuiert. Da der brennende Dachstuhl zu kippen drohte, wurde er mittels Bagger eingerissen.

"Es sieht zwar schlimm aus. Aber dank aller Einsatzkräfte und deren überragender Zusammenarbeit konnte das Allerschlimmste verhindert werden", zeigt sich Bürgermeister Martin Benz erleichtert, dass auch die Rettungskräfte bei diesem schwierigen Einsatz unverletzt blieben.

Die Bewohner des Hauses konnten durch Vermittlung der Gemeinde privat, in einer Ferienwohnung und in der Notunterkunft der Gemeinde in Herdern untergebracht werden.

Das Feuer wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei durch in Brand geratenes Öl in einer Pfanne ausgelöst. Der entstandene Schaden wird auf 300 000 Euro geschätzt.