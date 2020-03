von sk

Gegen 11:30 Uhr waren sich ein 16- und ein 22-Jähriger auf ihren Rädern auf dem Radweg am Rhein entgegen gekommen. Die beiden kollidierten, weil sie an einer Engstelle wegen Wasserpfützen von ihren Fahrlinien abwichen. Das Duo stürzte, wobei sich beide verletzten. Der Ältere zog sich eine tiefe Wunde am Bein zu und musste deshalb ins Krankenhaus, so die Polizei-Angaben.