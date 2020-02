14 Gruppierungen zogen gut gelaunt in ihren Häs und bunten Kostümen durch das Dorf und sorgten beim Narrenvolk in Lienheim für Stimmung und gute Laune. Noch lange wurde im Anschluss an den Umzug draußen auf Plätzen, in den Gassen und in der Halle ausgelassen weitergefeiert.