17 Gruppierungen und Vereine nahmen am traditionellen Fasnachtsumzug in Hohentengen teil und sorgten für ausgelassene und fröhliche Stimmung bei den vielen Zuschauern am Wegesrand. Nach dem Umzug ging es mit dem Feiern in der Ortsmitte, Buden, Zelten und Beizen närrisch und heiter weiter.