von Sabine Gems-Thoma

An die 50 Alphornbläser der Alphornvereinigung Nordwestschweiz gaben am Sonntag, 24. November, anschließend an ihre Generalversammlung in Hohentengen ein eindrucksvolles mehrstimmiges Alphornkonzert auf dem Rathausplatz. Die Alphornspieler und Fahnenschwinger begeisterten die zahlreichen Zuhörer – und gaben nach anhaltendem Beifall gerne noch eine Zugabe.





