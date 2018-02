Hohentengen a.H. Bialnz 2017: Übernachtungen in Hohentengen sinken um 10,57 Prozent auf 18.460

Das Verkehrsamt Hohentengen hat im Jahr 2017 einen Rückgang bei den Übernachtungen, Ankünften und der Verweildauer verzeichnet. Die Wanderungen und Radtouren wurden hingegen gut angenommen.

Hohentengen (gt) Mit einem Minus von 10,57 Prozent waren 2017 deutliche weniger Übernachtungen als im Vorjahr in der Gemeinde Hohentengen zu verzeichnen, allerdings war 2016 ein außergewöhnliches Jahr. Insgesamt waren es 18 460 Übernachtungen, ohne die Übernachtungen auf den drei Campingplätzen. Birgit Zimmermann vom Verkehrsamt der Gemeinde legte in der Hauptversammlung des Verkehrs- und Kulturvereins die Zahlen für 2017 vor. Grund für den starken Rückgang sei der Wegfall der Übernachtungen von Monteuren in Sachen Nagra-Messungen gewesen, die von September bis Dezember 2016 in der Gemeinde wohnten. Zum Vergleich: 2015 waren es mit 18 256 Übernachtungen annähernd gleich viele Übernachtungen wie 2017.

Bei den Ankünften waren es 6,3 Prozent weniger, die Verweildauer sank von 4,4 auf 4,2 Tage. Bei den Gaststätten und Pensionen sank die Übernachtungszahl um 14,85 Prozent, bei den Privatzimmern um 13,07. Weniger deutlich fiel der Rückgang bei den Ferienwohnungen (8,02 Prozent) aus. Hinzu kommen die Übernachtungen auf den drei Campingplätzen, die zurückhaltend geschätzt bei 27 000 Übernachtungen lagen.

Zwei Ferienwohnungen standen 2017 nicht mehr zur Verfügung, sodass das Bettenangebot leicht sank. 41 Ferienwohnungen mit 129 Betten, 16 Gästezimmer mit 31 Betten, drei Gasthöfe und eine Pension mit 63 Betten, insgesamt 223 Betten, stehen in der Gemeinde zur Verfügung.

Das Angebot an Radtouren und geführten Wanderungen wurde gut angenommen, die Führungen waren eher mäßig besucht. 2017 werde man daher wieder Rad- und E-Bike- sowie Wandertouren anbieten, es soll jedoch nur noch eine Führung und eine Besichtigung geben, so Jutta Boller, Vorsitzende des Verkehrs- und Kulturvereins. Ein besonderer Dank ging an alle Ehrenamtlichen, die für den Verein tätig sind. Statt eines Ausflugs wird es künftig ein gemeinsames Essen für alle Vermieter geben. Angeschafft wird eine Himmelsliege, der Standort ist noch offen. Aus Kostengründen wurde die Installierung einer Webcam zurückgestellt.

Das Ergebnis der Touristischen Ortsberatung durch die "Schwarzwald Tourismus GmbH" wird in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 22. Februar, vorgestellt. Wanderführer Franz Brädler informierte, dass die auf der Gemeindehomepage eingestellten detailliert beschriebenen Wandertouren weiter ergänzt werden sollen. Großen Dank sprach Bürgermeister Martin Benz dem Vorstandsteam für die "tolle Arbeit und gute Zusammenarbeit aus".