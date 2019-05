von Sabine Gems-Thoma

Sehr guten Zusprach fand am Sonntag der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Hohentengen. Zahlreiche Gäste kamen zum Gerätehaus im Gewerbegebiet, begutachten die Ausstellung der Feuerwehr- und DRK-Einsatzfahrzeuge, erlebten die Jugendfeuerwehr in Aktion und ließen sich gerne bewirten.

Viele Gäste nutzen das schöne Wetter, um zum Tag der offenen Tür in das Gewerbegebiet zu kommen und sich von den Feuerwehrlern und Helfern der Abteilung Hohentengen informieren und bewirten zu lassen. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Zur „Fire Feier-Party“ am Samstagabend im Gerätehaus hätten sich die Feuerwehrmitglieder mehr Resonanz gewünscht. Nichtdestotrotz wurde bei guter Stimmung ausgelassen gefeiert.

Am Sonntag hatten dann alle Helfer viel zu tun, um die zahlreichen Gäste zum Mittagessen und mit Kaffee und Kuchen zu bewirten. In und um das Gerätehaus im Gewerbegebiet herrschte reger Betrieb.

Einmal in einem Feuerwehrauto sitzen: Besonders die jüngeren Besucher hatten ihren Spaß daran und fanden es spannend, im Führerhaus Platz zu nehmen. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Vor allem die Kinder, Feuerwehrkollegen und technisch Interessierte nutzten die Gelegenheit, sich das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF 10, das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6, das Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz LF 20KatS, den Gerätewagen Transporter GW-T, Feuerwehrboot und Tragkraftspritze erklären zu lassen oder einmal in einem Feuerwehrfahrzeug Probe zu sitzen. Das DRK war mit Einsatzleitwagen und Mannschaftswagen vor Ort.

Einsatzbereit: Auch die Jugendfeuerwehrler werden im Umgang mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug eingewiesen und demonstrierten, wie ein Löscheinsatz abläuft. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Löschangriff der Jugendfeuerwehr

Das neue Feuerwehrfahrzeug der Abteilung Hohentengen, ausgerüstet mit knapp 400 Gegenständen und Geräten zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung, war beim Löschangriff der Jugendfeuerwehr im Einsatz zu erleben. Die engagierten Jugendlichen demonstrierten eindrücklich, was sie bereits gelernt haben. Mit einem Geschicklichkeitsparcours sorgte der Nachwuchs außerdem für Kurzweil.

Eric Pesler, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Hohentengen, kommentierte beim Tag der offenen Tür die Schauübung der Jugendfeuerwehr. Alle Fahrzeuge von Feuerwehr und DRK konnten inspiziert werden. | Bild: Sabine Gems-Thoma

An einem Infostand gab es Filmausschnitte von ihrer Probenarbeit. Mitmachen kann übrigens jeder, ob Junge oder Mädchen, der bereits zehn Jahre alt ist.Der gute Besuch machte deutlich: Die Bevölkerung schätzt und anerkennt die Bereitschaft von Feuerwehr- und DRK-Mitgliedern, sich für Menschen in Not ehrenamtliche zu engagieren.