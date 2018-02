Hohentengen-Bergöschingen Beim Bergöschinger Bürgergespräch gibt es eine rege Diskussion

Die Einwohner von Bergöschingen sprechen sich für einen Spielplatz mit Begegnung für alle Generationen aus. Einige Mängel werden angesprochen.

Eine lebhafte Diskussion entwickelte sich beim Bürgergespräch in Bergöschingen. Das Themenspektrum reichte vom schlechten Zustand der Kreisstraße über den Wasserpreis bis zu Windkraft, Atomendlager und Flugverkehr. Im Mittelpunkt standen das geplante Neubaugebiet und die Frage, ob und wo es einen Spielplatz in Bergöschingen geben soll.

29 interessierte Einwohner kamen zum Bürgergespräch in das Bergöschinger Feuerwehrhaus. Sie freuten sich über die angenehme Wärme im Saal. Hatte es doch im vergangenen Jahr nicht nur Schallschutzmaßnahmen für den Versammlungsraum, sondern auch eine neue Heizung, Lampen und einen neuen Anstrich im Feuerwehrhaus gegeben.

Für das geplante Baugebiet mit sieben Bauplätzen und Spielplatz am westlichen Ortseingang von Bergöschingen ist der Grunderwerb getätigt worden. Zwei Punkte seien noch nicht gelöst: der Wendeplatz für die Müllabfuhr und die Ausgleichsmaßnahme, um den Eingriff in die Landschaft zu kompensieren. 23 Kinder unter 13 Jahren gibt es derzeit in Bergöschingen. Bürgermeister Martin Benz warf die Frage auf, ob ein Spielplatz gewünscht ist und wenn ja, wo der richtige Standort dafür sei, da er seiner Ansicht nach beim Neubaugebiet nicht zentral genug gelegen sei. Gemeinderat Peter Schanz aus Bergöschingen stellte sich angesichts der Kosten die Frage, ob ein Spielplatz überhaupt sinnvoll sei, da es seiner Meinung nach genug Spielmöglichkeiten in der Natur gebe.

„Klar ist, wenn ihn die Bergöschinger wollen, machen wir es“, versprach Bürgermeister Martin Benz. Deutlich sprachen sich die Anwesenden für einen Spielplatz, allerdings mit Begegnungsmöglichkeiten für alle Generationen aus. „Ein Treffpunkt in Bergöschingen wäre wichtig“, bestätigte Robert Federsel. Jetzt geht es darum, einen geeigneten Standort zu finden. Vorschläge können der Gemeindeverwaltung in den nächsten zehn Tagen mitgeteilt werden.

In schlechtem Zustand sei der Rastplatz an der Verbindungsstraße nach Hohentengen, ebenso das zu überfahrende Brücklein. Diesen angesprochenen Missständen will die Gemeindeverwaltung nachgehen. Tätig war sie bereits in Sachen Kreisstraße in Richtung Guggenmühle, die in schlechtem Zustand sei. Außerdem wurde die Weginstandsetzung nach Bauarbeiten durch die Telekom angemahnt.

Ob man in Sachen Atommüllendlager die Unterstützung durch Land und Bund habe, wollte Lothar Hilpert wissen. Grundsätzlich ja, auch hier werde gesehen, dass ein Oberflächenstandort 700 Meter von einer Wohnbebauung nicht gehe, so Benz, der auf die Möglichkeit der Stellungnahme der Bürger zur Vernehmlassung hinwies. In Sachen Flugverkehr müsse man angesichts der Ausbaupläne weiterhin äußerst wachsam bleiben. Das Thema Windkraft auf dem Kalten Wangen habe sich aufgrund des Vorkommens geschützter Vögel, wie des Milans, erledigt.