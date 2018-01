Hohentengen Beim Angelsportverein Hohentengen herrscht Freude über erfolgreiche Projekte

Der Angelsportverein Hohentengen gewinnt Mitglieder hinzu, auch Jugendliche, und stellt seinen neuen Vereinsraum im Bürgerhaus fertig.

Der Angelsportverein Hohentengen befindet sich in ruhigem Fahrwasser: Die Mitgliederzahl steigt, die Jugendabteilung ist reaktiviert, der neue Vereinsraum fertig und es gibt viele Aktivitäten rund um das Thema Fischen und Gewässerpflege. An Gründonnerstag wird wieder ein großes Fischbüfett in der Gemeindehalle ausgerichtet. Eine überaus positive Bilanz zog Vorsitzender Stephan Burger nach einem Jahr Amtszeit. Die Mitgliederzahl stieg von 68 auf 81 und es sind weitere Anmeldungen in Aussicht.

Immer aktuell ist die neue Internetseite. Gut angenommen wird der monatliche öffentliche Stammtisch an jedem ersten Donnerstag des Monats im Vereinsraum des 2017 eröffneten Bürgerhauses Herdern. Bei der Eröffnung übernahmen die Angelsportler die Bewirtung für die zahlreichen Gäste. Für die Mitglieder gab es einen mehrtägigen Ausflug und den Besuch der Messe "Aquafisch". Abgeschlossen wurde die Fischzählung am Kraftwerk Reckingen, die Vergütung floss in die Vereinskasse.

2018 sind wieder Arbeitseinsätze an den gepachteten Gewässern geplant. Im März findet eine weitere Sitzung über die Neukonzessionierung des Kraftwerks Reckingen statt. Hier treffen sich die Verantwortlichen der Arbeitsgemeinschaft „Renaturierung des Hochrheins“ mit Fischerei- und Naturschutzvertretern beidseits des Rheins. „Thema sind die Ausgleichsmaßnahmen, wie Fischtreppe, Fischlauf, Kiesschüttungen und Uferveränderungen, mit denen wir nicht einverstanden sind“, erklärte Burger. Im Los 5 ist für 2018 kein Fischbesatz geplant. Das Geld wird für Renaturierungsmaßnahmen eingesetzt, damit es wieder mehr Laichplätze und Unterschlupf für die Fische gibt. In Lienheim dürfen die Angelsportler zwei Becken einer Forellenzuchtanlage nutzen.

Großer finanzieller Posten war die Ausstattung des neuen Vereinsraums inklusive Küche. Daher gab es insgesamt ein Minus in der Kasse. „Wir haben wieder Zulauf“, freute sich Jugendwart Stefan Piberhofer hingegen. 14 Mal war man gemeinsam angeln, nahm am Jugendzeltlager in Lauchringen und am Hohentengener Ferienspaß teil. Von drei Arbeitseinsätzen, einem Pokalfischen und drei Fischbesätzen berichtete Gewässerwart Tobias Hupfer.

Für langjährige Treue zum Angelsportverein wurden Edmund Schaffhauser für 35 Jahre, Daniel Egge und Helmut Kniedel für 25 Jahre sowie Dirk Baumann, Tom Hotz und – mit einem besonderen Dank – Kassierer Rene Kiewat für zehn Jahre geehrt. Neuer Kassierer ist Manuel Krug, zweiter Festwirt bleibt Peter Gutt. Grüße der Gemeinde überbrachte Bert Kelz, der für die vielen Aktivitäten und die Jugendarbeit dankte. „Ihr seid sehr gut aufgestellt.“