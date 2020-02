von sk

Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz gegenüber dem Einkaufsmarkt in der Stettener Straße. Der BMW stieß beim rückwärts Ausparken gegen einen geparkten Ford. Dessen Fahrer saß bei der Kollision in seinem Wagen. Der BMW-Fahrer sei in Richtung Lienheim davon gefahren, obwohl der Ford-Fahrer mehrfach gehupt und ein weiterer Zeuge Zeichen gegeben haben soll, so die Polizei. Der Schaden am Ford wird auf 1000 Euro geschätzt. Weil das Kennzeichen des BMW nicht richtig erkannt worden ist, bittet die Verkehrspolizei weitere Zeugen, sich zu melden (Kontakt: 07751/896 30).