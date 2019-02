von Sabine Gems-Thoma

31 Interessierte waren zur Einwohnerversammlung in Günzgen gekommen, um Anregungen und Fragen an Bürgermeister Martin Benz zu übermitteln. In Günzgen wurde 2018 das Neubaugebiet „Im Winkel“ erschlossen; bis auf zwei Grundstücke sind alle Bauplätze vergeben. In Sachen Bauen informierte Martin Benz, dass dieses Frühjahr das Gewerbegebiet „Riedäcker Höhen“ in Hohentengen erschlossen wird und voraussichtlich ab Herbst gebaut werden kann. Interessenten seien vorhanden. Gut entwickle sich die Vermietung des ehemaligen Sensoplangebäudes, das die Gemeinde erworben hat. Neben den Firmen Puritech und Krämer werden dieses Jahr weitere Firmen einziehen. „Die Investition wird in zehn Jahren bezahlt sein.“

Bürgermeister Martin Benz gab einen Überblick über das aktuelle Gemeindegeschehen. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Ab 1. März wird der neue Besitzer der Bäckerei Stieber Backwaren eines regionalen Bäckers verkaufen und ein Stehcafé einrichten, sowie nach Renovierung des Cafés auch ein Restaurant betreiben. „Offen ist noch die Parkplatzfrage“, so Benz. In Sachen Ansiedlung eines Drogeriemarktes erhofft sich der Bürgermeister „nach viel Hin und Her“ bald eine definitive Antwort.

Schweizer dürfen Abfall mit Grünem Punkt entsorgen

Ob die Gemeinde das Entsorgen von Abfall durch Schweizer Bürger auf dem Recyclinghof toleriere, wollte Bernhard Etspüler wissen. Das Problem sei bekannt, auch auf dem Amt für Abfallwirtschaft, und soll bearbeitet werden, sobald die Müllabfuhr funktioniere, so Benz. In Deutschland gekaufte und mit Grünem Punkt versehene Ware dürfen entsorgt werden.

Probleme mit dem Verkehr

Unbefriedigend sei immer noch die Beschilderung mit Hinweis auf die Zollstelle in Günzgen. Der Lastverkehr kehre in gefährlichen Manövern um, da eine Wendemöglichkeit fehle, so Franz Schäuble. Der Standort des Hinweisschildes werde überprüft, so Martin Benz. Viel zu schnell gefahren werde beim Neubaugebiet und in der Schaffhauserstraße. Auch hier, wie an anderen neuralgischen Punkten in Hohentengen, wird die Gemeinde eine Messeinrichtung aufstellen. Für bauliche Maßnahmen zur Bremsung des Verkehrs sei die Fahrzeugfrequenz zu niedrig, so der Bürgermeister.

Einkaufsmöglichkeiten

Dass mit der Ansiedlung eines Drogeriemarkts weiterer Verkehr angezogen werde, gab Heiko Zimmermann zu bedenken. Bewusst habe man sich vor Jahren für die Ansiedlung nur eines Discounters entschieden. Das zusammen mit der IHK erarbeitete Konzept sah außerdem die Ansiedlung eines Drogeriemarktes vor, um in der Gemeinde gut grundversorgt zu sein, erklärte Martin Benz.

Hunde und Engagement

Vom Hundetourismus auf Feldwegen wurde berichtet. Es dürfen weder Feldwege befahren noch Hunde frei laufen gelassen werden. Halter sollen gemeldet werden, damit die Gemeinde aktiv dagegen werden könne. Ein Dankeschön an die Gemeinde und Beifall gab es für das Ausputzen der Gräben, die Einrichtung des Spielplatzes mit Integration des neuen Bushäuschens und die neue Heizung im Dorfhaus.