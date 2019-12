von Sabine Gems-Thoma

Mit einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat eine Beteiligung an der von der Firma Energiedienst (ED) gegründeten ED Kommunal. Für 327.265 Euro wird sie, wie andere südbadische Gemeinden, noch in 2019 Anteile erwerben und sich dadurch eine attraktive Verzinsung von 3,69 Prozent sichern. Außerdem sei das Know-how im Hinblick auf zukünftige Energiekonzepte interessant.

Die Energiedienst-Gruppe ist eine deutsch-schweizerische Aktiengesellschaft. Sie erzeugt Ökostrom aus Wasserkraft und vertreibt Strom sowie Gas. Bislang hat sie Beteiligungsmöglichkeiten für Kommunen in ihrem Konzessionsgebiet angeboten. Jetzt gibt es diese Möglichkeit auch für Kommunen außerhalb des Konzessionsgebietes.

Bürgermeister Martin Benz sah in der Beteiligung eine attraktive Kapitalverzinsung und ist daher mit seinem Stellvertreter Richard Wagner (CDU) auf ED zugegangen. Der Maximalbetrag für Hohentengen liegt bei 327.265 Euro. „Auf das eingesetzte Kapital ist eine Garantiedividende von 3,69 Prozent zugesagt“, informierte Benz. Das bedeute eine jährliche Rendite von 12.076 Euro. Das Beteiligungsprogramm läuft noch bis 2023. Liege ein triftiger Grund vor, könne die Gemeinde schon vorher aussteigen. Hohentengen hat einen Sitz in der Gesellschafterversammlung.

Meinungen im Gremium

Rosi Drayer (SPD) äußerste Kritik über das Vorgehen und hätte sich gewünscht, dass der Gemeinderat Informationen aus erster Hand erhält. Bedenken äußerte sie, dass die ED als Konkurrenz zum hiesigen Stromanbieter EVKR steht. Auf die EVKR habe die Beteiligung keinen Einfluss, so Martin Benz.

Das sah auch Richard Wagner so und merkte an, dass man von ED im Hinblick auf künftiges Energiemanagement, etwa für neue Lösungen in Baugebieten, profitieren könne. Ob man diese Beratung wolle, sei Entscheidung des Gemeinderates, unabhängig von einer Beteiligung, so Benz.

Peter Schanz (Grüne) hätte sich ebenfalls eine Beteiligung aller Fraktionsvorsitzenden im Vorfeld gewünscht, sah aber in der Sache selbst kein Problem. Bei einer Gegenstimme von Rosi Drayer stimmte der Rat der Beteiligung zu.