von Sabine Gems-Thoma

64 interessierte Bürger fanden den Weg zum Bürgergespräch in den Sitzungssaal des Rathauses. In allen sechs Ortsteilen und beim Altenwerk der katholischen Pfarrgemeinde hatte Bürgermeister Martin Benz über das, was getan wurde und die Weiterentwicklung der Gemeinde informiert, Anregungen und Fragen aufgenommen.

Anerkennenden Beifall gab es für die Blutspender, die im Rahmen des Bürgergesprächs in Hohentengen geehrt wurden. Bürgermeister Martin Benz (links) und Martin Reinhart vom DRK-Bereitschaftsteam (rechts) überreichten DRK-Ehrennadel, Urkunde und Weinpräsent als Dankeschön an (Mitte, von links) Christian Geiselhart (25 Mal gespendet), Oliver Pfähler (zehn Mal) und Michael Reinhart (25 Mal). | Bild: Sabine Gems-Thoma

Drei Krippengruppen gibt es mittlerweile in der Kindertagesstätte Hohentengen. Wolfgang Moranz wollte wissen, wie viel Kinder in einer Gruppe sind und ob auch auswärtige Kinder aufgenommen werden. Zehn Kinder werden in einer Gruppe betreut, so Benz. Zurzeit gibt es keine Aufnahme von externen Kindern, da die Gruppen ausgelastet sind.

Ob die zwei möglichen grenznahen Standorte der Oberflächenanlagen für das geplante Atommüllendlager der Schweiz in der Einflugschneise liegen und wie es dann mit der Sicherheit aussehe, wollte Harald Boller wissen. Beide lägen in der Einflugschneise, würden aber nicht als Sicherheitsrisiko gesehen.

Maßnahmen gegen den vermehrten Motorradlärm durchs Dorf Richtung Kalten Wangen wünscht sich Franz Brädler. Hier versprach der Bürgermeister Geschwindigkeits- und Lärmmessungen, um dann Verkehrskontrollen beantragen zu können.

Bei der vorgebrachten Beeinträchtigung von Wanderwegen durch Reiter und das in jedem Bürgergespräch angesprochene Falschparken und zu schnelle Fahren, sah Martin Benz Abhilfe durch Maßnahmen begrenzt: „Das große Thema ist Anstand, das bekommen wir nicht von oben geregt.“ Die Parksituation in der Ortsmitte soll durch zusätzliche Plätze hinter dem Rathaus entschärft werden. Zudem werde mit dem Gemeinderat ein Parkleitsystem entwickelt, das auch ein Verbot von Dauerparken und ein nächtliches Parkverbot bei der Antoniuskapelle vorsieht.

Eine parkartige Gestaltung des Friedhofs in Hohentengen wünscht sich Gerlinde Ebi. Ob das in Gemeindebesitz befindliche ehemalige Sensoplan-Gelände voll vermietet sei und es nicht möglich gewesen wäre, hier das neue Rechenzentrum unterzubringen, wollte Christa Hils wissen. Letzteres sei nicht möglich, da es besonderer Sicherungsvorkehrungen bedarf. Für den Mitteltrakt des Gebäudes gebe es Interessenten, ebenso für den ab März frei werdenden Osttrakt, so Martin Benz.

Infos: Die Gemeinde hat 4024 Einwohner, 19 weniger als im Vorjahr, bedingt durch den Wegzug Geflüchteter. 33 Geburten standen 25 Sterbefälle gegenüber. Der Hauptort hat 2015 Einwohner (Vorjahr: 2039).