von Sabine Gems-Thoma

Im Rahmen der Hauptversammlung der Alphornvereinigung Nordwestschweiz findet am kommendne Sonntag, 24. November, um 15 Uhr, ein großes Alphornbläserkonzert auf dem Rathausplatz in Hohentengen statt. An die 80 Alphornbläser werden gemeinsam ihre Instrumente mehrstimmig erklingen lassen und einen eindrucksvollen Gesamtchor bilden.

Manfred Meier (rechts), hier mit Sohn Jürgen, ist passionierter Alphornbläser und hat zur Tagung der Alphornvereinigung Nordwestschweiz nach Hohentengen eingeladen. Um 15 Uhr ist auf dem Rathausplatz ein großer Gesamtchor zu erleben. .Archivbild: Sabine Gems-Thoma | Bild: Sabine Gems-Thoma

Dass die Hauptversammlung der Alphornvereinigung Nordwestschweiz (AV NWS) in Hohentengen stattfindet, ist dem passionierten Alphornbläser Manfred Meier (83) aus Hohentengen zu verdanken. Seit 1964 ist er Mitglied in der Vereinigung und gleichzeitig im eidgenössischen Zentralverband der Alphornbläser, dem Eidgenössischer Jodlerverband (EJV). „Dreimal mussten damals ein Antrag zur Änderung der Statuten in Bern gestellt werden, ehe ich als Ausländer Aufnahme fand“, erinnert sich Manfred Meier schmunzelnd.

Eine besondere Ehre für Manfred Meier

Dieses Frühjahr wurde er aufgrund seiner über 50-jährigen Mitgliedschaft zum Ehrenveteran ernannt, und ist damit der erste deutsche und ausländische Ehrenveteran im EJV, merkt er an. Aus Freude über die Ernennung lud er zur diesjährigen Hauptversammlung des AV NWS nach Hohentengen ein.

Stühlingen Alphornklänge zum Advent: Ex-Klostertaler Markus Wohlfahrt und Alphornsolistin Lisa Stoll geben Konzert in der Stadtkirche Das könnte Sie auch interessieren

In der Vereinigung sind rund 300 Mitglieder aus den Kantonen Solothurn, Aargau, Basel-Stadt und Basel-Land organisiert. Mit dabei sind auch 14 deutsche und zwei französische Alphornspieler. 78 Alphornbläser haben sich bis jetzt angemeldet. Gut eine halbe Stunde wird die Darbietung der mehrstimmigen Stücke dauern. Jetzt wünscht sich Manfred Meier vor allem eines: „Gutes Wetter am Sonntag.“