Etwa eine Woche, dann geht es am Mittwoch, 11. September, wieder los. Während die Schüler noch ihre freie Zeit genießen, sind Schulleiter und Lehrer, Hausmeister und Reinigungsteam im Einsatz, um alles für das neue Schuljahr vorzubereiten.

Es ist ein sonniger Morgen, die Eingangstür steht offen. Aus dem Schulleiterzimmer hört man Stimmen. Hier ist das Leitungsteam über die große Stecktafel gebeugt, um den Stundenplan für die 39 Lehrer der Klassen 1 bis 10 der Gemeinschaftsschule Rheintal zu erstellen. Sechs Wochen Ferien, das gilt nur für die Schüler. „Wir Lehrer müssen erst einmal unsere Sachen sortieren, alles verräumen, dokumentieren und klar Schiff machen, ehe es in die Ferien geht“, sagt Cornelia Metzger.

Weil sich personell noch etwa tun kann, wird der Stundenplan erst zwei Wochen vor Schulbeginn fertiggestellt, erläutert Schulleiter Timo Feigl. Bis er steht, braucht es drei Tage. Die größte Herausforderung ist es, den einzelnen Lehrkräften gerecht zu werden.

Wer nur ein halbes Deputat hat, möchte natürlich nicht jeden Tag kommen. Soweit wie möglich, wird auf Wünsche eingegangen. „Der erste Plan ist schnell erstellt. Aber die Feinabstimmung, bis es am Ende aufgeht und man möglichst allen gerecht wird, das erfordert dann mehr Zeit“, so Feigl.

In der letzten Ferienwoche stehen viele Besprechungen an. Donnerstag und Freitag geht das Lehrerkollegium zu einer Fortbildung nach Bad Wildbach. Themen sind das neue Leitbild der Schule und seine Implementierung.

Das Streitschlichtungs-Programm wird von den darin fortgebildeten Lehrern vorgestellt. Damit sich alle im neuen Schuljahr in ihrer Schule wohlfühlen, war Hausmeister Bernhard Thoma mit seinem Reinigungsteam und zwei Ferienjobbern aktiv. Yvonne Voigt und Gabi Rutschmann gehen die Checkliste durch, ob alles erledigt ist. Von Grund auf wird alles gereinigt, von der Lampe bis zu den Fußböden.

Die Schüler haben dazu am letzten Tag die Klassenzimmer ausgeräumt. Ehe Tische und Stühle wieder eingeräumt werden, erfahren auch sie eine Reinigung. Zum Schluss übernimmt eine Reinigungsfirma das Fensterputzen. Auch Umbauarbeiten werden, wenn möglich, in die Ferien gelegt. Dieses Mal gab es eine neue Küchenzeile im Lehrerzimmer.

Notwendige Reparaturen werden durchgeführt, alles kontrolliert und in Ordnung gebracht. Die neuen Raumpläne müssen erstellt und die Beschriftung der Räume geändert werden. „Das ist viel Arbeit und muss gut koordiniert werden. Aber es ist schön, wenn wieder alles in Ordnung ist“, sagt Hausmeister Bernhard Thoma.

Diese Woche können die Lehrer ihre neuen Räume beziehen und einrichten und auch die Sekretärin ist dann wieder da. In Lienheim, wo die Erstklässler eingeschult werden, sorgt Monika Kumm dafür, dass alles in Ordnung ist.

Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule Rheintal hat mit Rheinheim und Hohentengen zwei Standorte, Hohentengen zudem eine Außenstelle, in der die Erstklässler unterrichtet werden. Schulbeginn für die Zweit- bis Viertklässler und Sechst- bis Zehntklässler ist am Mittwoch, 11. September, um 8.15 Uhr. Für die Fünftklässler beginnt die Schule am Freitag, 13. September, um 8.30 Uhr in Rheinheim. Die Hohentengener Erstklässler werden am Donnerstag, 12. September, in Lienheim eingeschult. Um 9 Uhr ist ein Einschulungsgottesdienst, anschließend geht es in der Schule weiter.