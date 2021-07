von Sabine Gems-Thoma

Was, wenn 60 Musiker mit Holz-, Blechblas- und Schlaginstrumenten im idyllischen Städtchen Kaiserstuhl zusammenkommen? Dann findet das Choral-Festival statt. In diesem Jahr wurde es zum neunten Mal unter der Regie der Spielgemeinschaft MG Kaiserstuhl/MV Hohentengen ausgerichtet. Die musikalische Leitung hatte Manuel Wagner.

Ein schönes Bild vor stimmungsvoller Kulisse: Im schweizerischen Nahbarstädtchen Kaiserstuhl hatten sich 60 Musiker unter der Leitung von Manuel Wagner für das neunte Choral-Festival der Spielgemeinschaft MG Kaiserstuhl/MV Hohentengen auf dem Kirchplatz zusammengefunden. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Die auf dem Kirchplatz aufgestellten Tische und Bänke füllten sich rasch. Vor dem Portal der Kirche St. Katharina postierten sich nach und nach die 60 Musiker, ein Orchester mit Spielern aus der Umgebung rechts und links des Rheins. Sie kommen aus verschiedenen Musikvereinen, aber auch Hobbyspieler sind dabei, die sonst nur für sich musizieren und die Gelegenheit zum Zusammenspiel nutzten. Alle waren dem Aufruf der Spielgemeinschaft gefolgt, um einen besinnlichen musikalischen Abend zu gestalten.

Die Musikgesellschaft Die Musikgesellschaft Kaiserstuhl in Spielgemeinschaft mit dem Musikverein Hohentengen, lädt jedes Jahr im Juli Musiker aus der Umgebung zum Mitspielen beim Choral-Festival unter freiem Himmel ein. Blech- und Holzbläser sowie Schlagzeuger können sich über die Webseite des Vereins anmelden, um mitzumachen. Gemeinsam geprobt werden die einfachen Stücke vorher nicht, jeder erhält vorab eine Liste mit der Stückauswahl. Weitere Infos im Internet: www.mgkaiserstuhl.ch

Thomas Spuhler vom Organisationsteam des Choral-Festivals, freute sich in seiner Begrüßung, dass sich so viele zusammengefunden haben und auch das Wetter an diesem Abend mitspielte. „Ich finde es spannend ohne Probe zum gemeinsamen Spiel aufzutreten“, bekannte er, wird doch sonst für die Auftritte lange geübt und gefeilt. Dass diese Herausforderung Spaß macht, war den Musikern anzumerken: Nach gelungenem Schlusspunkt jedes Stückes gab es einen Blick und ein Lächeln Richtung Dirigent.

Die Choräle

Manuel Wagner, der auch die Spielgemeinschaft leitet, führte die 60 Musiker sicher durch das knapp einstündige Programm. Choräle sind Kirchenlieder oder haben einen volkstümlichen Hintergrund, mit meist getragenem, inbrünstigem, majestätischem Charakter. „Vor allem in der Schweiz ist das Spiel von Chorälen sehr gebräuchlich, um die musikalischen Grundlagen einzuüben“, erläuterte Wagner. In deutschen Blasorchestern seien sie fast unbekannt. Alle Stücke, meist vierstimmig, waren den beiden Choralbüchlein „120 Hymns“ entnommen, die aus der britischen Blasmusikszene stammen. Den Zuhörern gefiel es. Es gab reichlich Beifall – und eine Zugabe. Beim Hock klang der schöne Sommerabend aus.