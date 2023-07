Ein hochleistungsfähiges Glasfasernetz, Familienfreundlichkeit und seniorengerechte Wohnmöglichkeiten sowie das engagierte Vereinsleben machen die 4000 Einwohner-Gemeinde attraktiv und lebenswert.

Die Gemeinde hat sich schwer getan mit der damaligen Gemeindereform in Baden-Württemberg. Erst zum 1.¦Januar 1975 entstand die heutige Gesamtgemeinde Hohentengen am Hochrhein mit ihren sechs Ortsteilen. Bis dahin gab es vier eigenständige Gemeinden mit Bürgermeistern und Rathäusern: Hohentengen mit Herdern, Stetten mit Günzgen, Lienheim und Bergöschingen.

Von damals 2777 wuchs die Gemeinde auf heute 4043 Einwohner (Stand 31. Dezember 2022) – und mit ihr Aufgaben und Angebote, die eine moderne Gemeinde prägen und das Leben auf dem Lande attraktiv machen. 38,1 Prozent der Arbeitnehmer pendeln zum „Schaffen“ in die Schweiz.

Optimierung der Wasserversorgung, Modernisierung der zusammen mit sieben Schweizer Gemeinden betriebenen Kläranlage, seit 2015 der Zusammenschluss in der Energieversorgung mit Lottstetten, Jestetten und Klettgau (EVKR) zählen zur Sicherung der Daseinsversorgung ebenso wie die Erfolgsgeschichte des Eigenbetriebs Moko (Moderne Kommunikationstechnologie), der bereits 2008 gegründet wurde und die Gemeinde flächendeckend mit Glasfaser versorgt.

Und nicht nur hier ist man auf der Höhe der Zeit. Familienfreundlichkeit wird großgeschrieben: Drei Kindertagesstätten mit Krippenplätzen und sehr flexiblen Öffnungszeiten hat die Gemeinde, ein Ganztagsbetreuungskonzept und Spielplätze in allen Ortsteilen. In der Gemeinschaftsschule, in Kooperation mit der Nachbargemeinde Küssaberg, gibt es vor Ort die Möglichkeit zur Erlangung der Mittleren Reife.

Mit der Einrichtung zweier Pflegewohngemeinschaften im Sozialen Projekt Pfarrwiese ist die Gemeinde neue Wege für ein selbstständiges Wohnen im Alter gegangen. In dem Gebäudekomplex wurden weitere Praxisräume für Ärzte geschaffen. Der Beitritt zum Gesundheitsnetz ZipHo soll die Gewinnung von Ärzten unterstützen.

Gut aufgestellt sind Geschäftswelt und Gastronomie. Attraktive Freizeitmöglichkeiten bieten die drei Sporthallen, zwei Sportanlagen, zwei Freibäder, Tennisanlage, Beachvolleyballfeld und Wassertretstelle. Im Sommer herrscht Hochbetrieb auf dem Rhein. Das Wanderwegenetz bietet herrliche Ausblicke in die Landschaft. Vereine und Bürgernetzwerk engagieren sich für das gemeinschaftliche Zusammenleben.

Der weitere Ausbau des Nahwärmenetzes und der erneuerbaren Energien im Hinblick auf Klimaneutralität, Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Tourismusförderung sind Aufgaben für die Zukunft.

Nicht aus dem Blick geraten darf der Einsatz in Sachen Flugverkehrsbelastungen und Atommüllendlager in der benachbarten Schweiz.