Hohentengen – Über das Pfingstwochenende vom Freitag, 26. Mai bis am Montag, 29. Mai, ist das traditionelle Stetten-Fußballturnier in der Hochrheingemeinde zu Gast. Der FC Hochrhein zeichnet sich für die Organisation des 47. Stetten-Turniers verantwortlich.

Seit dem Jahr 1975 treffen sich die neun Teams aus dem Allgäu, Mülheim, Karlstadt, Remstal, Haigerloch, Hechingen, Pfalz, Rhön und Hochrhein zum freundschaftlichen fußballerischen Stelldichein. Der gastgebende Verein pausiert jeweils aus personellen Gründen. Die Corona Pandemie verhinderte die Abhaltung des Turniers in den Jahren 2020 und 2021. Das Organisationskomitee OK hat für die Sportveranstaltung ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Da seit dem Jahr 2011 die beiden Vereine SC Hohentengen und Eintracht Stetten fusionierten und den FC Hochrhein bilden, sind natürlich die Aufgaben verteilt.

Festschrift

Mit einer eindrücklichen Festschrift mit 116 Seiten sorgen die fußballbegeisterten Macher des Turnieres schon im Vorfeld des Events für die notwendige Atmosphäre. Gruß- und Willkommensworte der Polit-und Sportprominenz, Auszüge aus der Geschichte beider Vereine mit vielen Bildern lassen die Historie wieder lebendig werden.

Auch die neun Turnierteilnehmer aus ganz Süddeutschland werden ausführlich vorgestellt. Dazu gesellen sich interessante Statistiken und die visuelle Vorstellung des FC Hochrhein mit den vielen Mannschaften und Abteilungen. Natürlich kommt auch die Werbung nicht zu kurz, da sich ein solches Heft auch finanzieren muss. Ein übersichtlicher Flyer sowie verschiedene Werbebanner in etlichen Kreisgemeinden angebracht, sorgen für die nötige Aufmerksamkeit der fest- und sportbegeisterten Bevölkerung.

Ein Pokalturnier dieses Umfanges benötigt natürlich auch eine dementsprechende Infrastruktur. Vom Zeltaufbau bis Parkplatz für Busse, Auto und Wohnmobilen sowie Campingplatz, Taxistand, sanitären Einrichtungen, Infostand und Kiosk, Rotes Kreuz und Getränke- und Grillständen aber auch die Unterbringung und Verpflegung der vielen Sportler und Gäste, das technische Equipment für die Bands und Beleuchtung, das Einteilen der Dienste in und um das Festzelt. Im Vorfeld braucht es eine Strategie und die Umsetzung derselben, es braucht viele helfende Personen aus den kulturellen und sportlichen Vereinen der Gemeinde Hohentengen.

Das Motto der fußballerischen Großveranstaltung ist „2023 Dabei sein am Hochrhein“ und die beiden Vorsitzenden des Stetten-Turniers, Heinz Albiez und Roland Schneider, betonen auch den verbindenden Charakter des Events, da Sportler aus verschiedenen Regionen Süddeutschlands sich zum sportlichen Kräftemessen, aber auch zum gemütlichen Treffen in Stetten-Hohentengen einfinden. Für den FC Hochrhein ist es das erste Turnier und damit eine Bewährungsprobe, unter der Regie des ehemaligen FC Eintracht Stetten fand das Ereignis schon vier Mal am Hochrhein statt.

Programm

Der FC Hochrhein Hohentengen-Stetten ist vom 26. bis

29. Mai zum fünften Mal Ausrichter des traditionellen Stetten-Turniers.