Hohentengen a.H. 30. Guggentreffen der Truubehüeter ein voller Erfolg

Beim 30. Guggentreffen der Truubehüeter Hohentengen heizen sechs Guggenbands kräftig ein. Unter viel Jubel wird das Kostümgeheimnis gelüftet. Die Truubehüeter zeigen sich künftig in edler Schwarz-Blau-Goldener Robe.

Hohentengen – "30 Jahre und kein bisschen leise" – das Motto des diesjährigen Jubiläums-Guggentreffen der Truubehüeter war Programm. Sechs Guggenbands heizten mit ihren heißen Rhythmen kräftig ein und sorgten für gute Stimmung. Um Mitternacht wurde unter viel Jubel das Kostümgeheimnis gelüftet: In edler Schwarz-Blau-Goldener Robe zeigen sich die Truubehüeter künftig bei ihren Auftritten.

"Wir waren super zufrieden mit unserer Veranstaltung. Sie war gut besucht, die Stimmung war toll, alles hat reibungslos geklappt und verlief friedlich", zog Vorsitzende Kerstin Steinbrunner ein rundum positives Resümee der alljährlichen Veranstaltung im Januar.

Etwas Besonderes ist natürlich immer die Vorstellung des neuen Kostüms. Zunächst gilt es eine gute Idee zu finden. Da haben alle mitgewirkt, erzählen Tanja Würth und Tobias Kohler, die zusammen mit Lukas Stelter und Desiree Hack das Ganze im Kostümausschuss koordinierten und den Prototyp entwarfen. "Es sollte einfach gehalten werden, damit es jeder selber nähen kann und preislich im Rahmen liegen, da wir auch viele junge Leute in unseren Reihen haben", sagt Tanja Würth. Ein bestimmtes Motto gibt es nicht. "Es ist aus vielen Ideen zusammengeschneidert", so Tobias Kohler. In Nähgruppen, die sich einmal wöchentlich trafen, wurde es dann realisiert. "Das ist richtig toll gelaufen und hat Spaß gemacht." Entstanden ist eine edel anmutende goldverzierte Robe mit langem Rock und kurzer Jack mit Kapuze.

Zur Kostümvorstellung hatten sich die Truubehüeter etwas Besonders einfallen lassen. In einem Videoclip wurde der letzte Schwarz-Gelbe Truubehüeter auf die Suche nach dem neuen Kostüm geschickt und fand es verborgen in einer Truhe in einer Waldhütte. Dann ging der Vorhang auf und alle 42 Mitglieder erstrahlten unter dem Beifall der Zuschauer auf der Bühne im neuen Outfit.

Für den richtigen Sound am Guggentreffen sorgten die Guggebands Rettestej Jestetten, KOG Gündelwangen, die Düengemer Stadtbachschränzer, Schtudehägler Detzeln, Saustallfäger Lienheim und Zarte Säue Tiengen sowie die vereinseigenen DJ´s.

Bildergalerie im Internet: